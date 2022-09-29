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Путін на Красній площі в Москві (архівне фото)Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
КонфліктиРосійська Федерація

У РФ анонсували "приєднання нових територій" 30 вересня

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

У п'ятницю, 30 вересня, в Кремлі підпишуть "договори" про приєднання до Росії окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Це випливає зі слів речника Путіна.

https://www.dw.com/uk/kreml-anonsuvav-priednanna-do-rf-novih-teritorij-30-veresna/a-63279661

У Кремлі в п'ятницю, 30 вересня, підпишуть договори про "приєднання до РФ нових територій". Про це у четвер, 29 вересня, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Завтра у Великому Кремлівському палаці у Георгіївській залі о 15:00 відбудеться церемонія підписання договорів про вступ до РФ нових територій. Буде об'ємний виступ президента Путіна", - сказав він. На захід розіслали запрошення російським депутатам.

Речник Кремля додав, що це не буде посланням Путіна Федеральних зборів РФ. "Це інший формат. Послання відбудеться пізніше", - сказав він.

До Москви для зустрічі з Путіним прибули ватажки окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ, повідомляє агентство Reuters. На 30 вересня у центрі Москві запланований мітинг на підтримку цих так званих "референдумів".

Псевдореферендуми на півдні та сході України

З 23 до 27 вересня Росія проводила на окупованих територіях України псевдореферендуми щодо приєднання до складу РФ. За результатами так званого "голосування" за "приєднання до складу Росії" нібито висловилися більше 99 відсотків учасників "референдуму" на окупованій териотрії Донецької області, більше 98 - Луганської, більше 93 - Запорізької та 87 - Херсонської. При цьому явка нібито склала від 86 до 98 відсотків.

У Києві, а також у країнах членах Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) неодноразово наголошували, що результатів псевдореферендумів не визнають. Сьогодні Офіс президента України повідомив із посиланням на інтерв'ю радника його керівника Михайла Подоляка агенції Associated Press, що якщо Росія найближчими днями оголосить про "приєднання" окупованих територій, на полі бою нічого не зміниться.

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У РФ анонсували "приєднання нових територій" 30 вересня

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