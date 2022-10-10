Проєкт рішення ООН: РФ має відмовитись від анексії в Україні

Росія має негайно вивести свої війська з міжнародно визнаних територій України, а всі її спроби анексії українських територій не мають чинності, йдеться в документі.

Росія має "негайно та безумовно" скасувати свої рішення від 21 лютого та 29 вересня 2022 року щодо статусу окремих районів Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України. "Вони порушують територіальну цілісність та суверенітет України та суперечать принципам статуту Організації Об’єднаних Націй", - наголошується в проєкті резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН), яка розглядатиметься на екстреному засіданні Генасамблеї в понеділок, 10 жовтня.

Генасамблея ООН вирішила скликати надзвичайне засідання з питань анексії Росією українських територій після того, як РФ 30 вересня наклала ветона резолюцію Радбезу ООН, в якій підіймалися аналогічні питання. Тоді американська посолка в ООН Лінда Томас-Грінфілд попереджала, що у разі блокування Москвою документу Радбезу - його передадуть на розгляд Генасамблеї ООН, де держави не мають права вето.

Проєкт резолюції запропонований понад 40 країнами, зокрема низкою країн Європейського Союзу, Японією і Туреччиною. Її розгляд відбуватиметься на тлі ракетних ударів, яких Росія завдала по Україні і які обурили як країни Заходу, так і керівництво ООН. Генеральний секретар Організації Антоніу Гутерріш назвав атаки РФ "неприйнятною ескалацією війни", пише AFP.

Голосування за проєкт очікується не раніше 12 жовтня.

Рішення Росії не мають чинності

Документ передбачає вимогу до РФ "негайно, повністю та беззастережно" вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Так звані "референдуми" та подальші дії РФ, спрямовані на анексію українських регіонів, " не мають чинності згідно з міжнародним правом

і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України", наголошується в проєкті резолюції.

Всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи ООН закликають не визнавати жодних змін статусу українських регіонів з ініціативи РФ "та утримуватися від будь-яких дій або угод", які можуть бути витлумачені як визнання таких змін.

ООН також планує закликати до деескалації ситуації в Україні та мирного розв'язання конфлікту шляхом політичного діалогу, але виключно за умови дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.