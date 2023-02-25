Олаф Шольц прибув до Індії для обговорення війни в Україні

Олаф Шольц у Індії зустрівся з прем'єром країни Нарендрою Моді. Під час свого дводенного візиту канцлер ФРН обговорюватиме війну РФ проти України.

Індія як головуюча нині у Великій двадцятці (G20) має дати чітке визначення війні Росії в Україні. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час свого дводенного візиту до Індії, що стартував у суботу, 25 лютого.

За словами Шольца, необхідно чітко називати речі своїми іменами у тому, що стосується недопустимості зміни кордонів шляхом застосування сили. Війна стала "перш за все великою катастрофою", оскільки Росія порушила міжнародний принцип, "а саме, що ніхто не змінює кордони силою", наголосив він, цитує AFP.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в свою чергу після зустрічі з канцлером ФРН заявив, що хоче допомогти мирним зусиллям у війні в Україні. "Індія готова сприяти будь-яким мирним зусиллям", - сказав він, цитує dpa. При цьому Моді наголосив, що Індія закликає до врегулювання воєнного конфлікту шляхом діалогу і дипломатії з самого початку війни.

Перший офіційний візит Шольца до Індії

Ця поїздка - перший офіційний візит Шольца до Індії, хоча для нього це вже четверта зустріч з Моді з моменту вступу на посаду в 2021 році.

"Існує величезний потенціал для інтенсифікації співробітництва в таких секторах, як відновлювані джерела енергії, воднева енергетика, мобільність, фармацевтика, цифрова економіка та багато інших", - упевнений глава уряду ФРН.

"Ми хочемо ще більше зміцнити наші двосторонні відносини з Індією та наше співробітництво з глобальних питань, таких як пом'якшення наслідків зміни клімату й трансформування наших економік на справедливій, зеленій та стійкій основі … Ми інтенсивно обговорюватимемо всі теми, що стосуються розвитку наших країн, але також і мир у всьому світі, що дуже важливо", - сказав Шольц журналістам після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прийняв канцлера ФРН.

На зустрічі з Моді канцлера супроводжували керівники великих німецьких компаній, зокрема Siemens. Пізніше Шольц мав вирушити до Бангалору, щоб поспілкуватися зі співробітниками низки німецьких фірм з розробки програмного забезпечення, включаючи SAP.

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Як констатувала агенція AFP, Індія відмовляється засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну та нарощує закупівлю нафти у Москви, яка є найбільшим постачальником зброї Нью-Делі.

Наприкінці 2022 року прем'єр-міністр Індії Моді відмовився від щорічної особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка традиційно проводилася у грудні, писала агенція Bloomberg.

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