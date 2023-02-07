РФ продає більше нафти морем, але доходи падають - Bloomberg

Росія минулого тижня поставила рекордні з червня обсяги своєї нафти морем, але через запроваджені санкції та вимушені знижки новим покупцям, нафтові доходи РФ все одно скоротилися. Про це 6 лютого повідомила агенція Bloomberg .

Обсяг сирої нафти, яку Росія поставляє морем до Китаю, Індії та Туреччини, становив за місяць до 3 лютого 3,29 мільйона барелів на день - це на 127 тисяч барелів на день більше, ніж за попередній місяць і абсолютний максимум з моменту початку моніторингу Bloomberg на початку 2022 року. Обсяги поставок зростали паралельно з тим, як скорочувалися постачання нафти трубопроводом "Дружба", що йде до Європи.

Ринок ЄС для Росії практично втрачений

Морський експорт сирої нафти з Росії до європейських країн скоротився до 125 тисяч барелів на добу, а єдиним із європейських пунктів призначення стала Болгарія. Європейський ринок обсягом понад 1,5 мільйона барелів на добу майже повністю втрачений Росією, констатує Bloomberg. "Його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожчі та вимагають багато часу на обслуговування", - пише агенція.

Попри зростання морських поставок нафти до Азії, доходи РФ від її експорту скорочуються, наголошує видання. Агентство пояснює це знижкою на російську нафту марки Urals на закордонних ринках. Доходи від експорту скоротилися минулого тижня на сім мільйонів доларів - до 50 мільйонів доларів. А протягом місяця середній тижневий дохід упав на два мільйони - до 54 мільйонів доларів.

Нафтові санкції обійшлися РФ у вісім мільярдів євро в січні

За даними міністерства фінансів РФ, середня ціна на нафту Urals у січні склала 46,82 долара за барель, що на 35 доларів менше, ніж рік тому, пише Bloomberg. 5 лютого набула чинності заборона Європейського Союзу на постачання російських нафтопродуктів. З 5 грудня 2022 року працює ембарго на постачання до ЄС російської нафти.

Одночасно Євросоюз і країни Великої сімки (G7) встановили граничні ціни на російську нафту для продажу в треті країни на рівні 60 доларів за барель, а на російські нафтопродукти - на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.

Через запровадження цих обмежень нафтогазові доходи Росії у січні скоротилися на третину, заявив очільник Міжнародної енергетичної агенції (МЕА) Фатіх Бірол. За його оцінкою, РФ у січні заробила на продажі нафти та газу на вісім мільярдів євро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: "Поділили біль": як ЄС дійшов компромісу щодо стелі ціни на газ