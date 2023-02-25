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ПолітикаСполучені Штати Америки

WSJ: Китай думає над постачанням зброї Росії

Аліна Коломієць
3 год. тому

Поки жодних китайських поставок зброї в РФ не було, заявили джерела WSJ. Водночас, якщо це станеться, потенційно це призведе до глибоких наслідків на полі бою в Україні.

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Китай розглядає можливість постачання артилерії, безпілотників, та, можливо, іншого озброєння Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, які, своєю чергою, посилаються на звіт розвідки.

"Американські чиновники, знайомі з доповідями розвідки, кажуть, що якщо Пекін вирішить надати зброю, то це буде артилерія на додаток до безпілотників і, можливо, інше озброєння, щоб допомогти російським військам запобігти очікуваному українському контрнаступу влітку цього року", - ідеться в публікації.

При цьому джерела видання заявляють, що поки жодних поставок зброї ще не було. Але якщо Китай надасть летальну зброю РФ, напруженість, що виникне внаслідок цього, "може на довгі роки визначати відносини Заходу з Пекіном і потенційно мати глибокі наслідки на полі бою в Україні".

Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядає можливість розсекречення низки розвідданих і доведення інформації до урядів союзників і громадськості, повідомили американські чиновники.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен та інші офіційні особи США заявляли, що КНР розглядає можливість надання "летальної підтримки" Росії, але не уточнювали, які системи можуть бути спрямовані. Сам Китай заперечує наміри постачати озброєння РФ. 

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США відреагує у разі постачання КНР зброї РФ - Байден

Під час інтерв’ю ABC News 24 лютого президент США Джо Байден заявив про дії, якими США відреагують на можливе постачання Китаєм зброї для РФ. "Я охарактеризую, якими вони будуть. Ми відреагуємо", - сказав він. При цьому президент США зазначив , що "не чекає" від Китаю подібної "ініціативи".

Коментуючи китайський "мирний план" щодо війни в Україні, який напередодні був запропонований, Байден сказав, що він - вигідний лише РФ. Ідею підключити КНР до перемовин щодо завершення війни в Україні він назвав "просто нераціональною".

Читайте також: "Мирний план" Китаю. Що про нього кажуть на Заході

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