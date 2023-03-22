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Президент США Джо Байден
Чотири конгресмена від Республіканської закликали адміністрацію Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси DPICMФото: Radek Pietruszka/PAP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Республіканці просять Байдена дати Києву касетні боєприпаси

Степан Смишляєв
2 год. тому

Представники обох палат Конгресу вважають за необхідне надати Україні касетні боєприпаси. Таке рішення адміністрації Джо Байдена дозволить Києву компенсувати чисельну перевагу РФ, переконані республіканці.

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Чотири конгресмена від Республіканської партії надіслали президенту США Джо Байдену лист із закликом до його адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Лист був оприлюднений на сайті комітету Палати представників США в закордонних справах у вівторок, 21 березня.

Свої підписи під зверненням поставили голова цього комітету Майкл Маккол, голова комітету Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс, сенатори Джим Ріш (член комітету у закордонних справах) і Роджер Вікер (член комітету з питань збройних сил).

Вони зауважують, що небажання адміністрації президента США передавати боєприпаси DPICM та іншу допомогу "відображаються сьогодні на полі бою в Бахмуті та в інших місцях України".

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - зауважують конгресмени.

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Переваги надання DPICM

За їхніми словами, у Вашингтона є три мільйони таких боєприпасів, значна частина з яких розташована на базах США та союзників у Європі. Їх передача Україні дозволила б зменшити проблеми, пов'язані з нестачею снарядів.

Серед інших позитивних наслідків надання DPICM республіканці вказують "розблокування кількох нових систем", підвищення ефективності враження сил противника, спрямування сил противника на місцевість, "сприятливу для точного наведення на цілі".

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Не сприятиме ескалації

Конгресмени також вважають невиправданими занепокоєння адміністрації президента США щодо реакції союзників і партнерів і необґрунтованими побоювання ескалації з боку РФ у разі передачі касетних боєприпасів.

"Інші країни вже постачали цю зброю, що не призвело до значної ескалації х боку Росії. Ми розуміємо, що інші союзники також розглядають можливість постачання касетних боєприпасів, і закликаємо вас також сприяти цим зусиллям", - наголошується у листі.

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