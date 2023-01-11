Анкара постачає Україні заборонені касетні боєприпаси - ЗМІ

З листопада 2022 року Туреччина передає Україні касетні боєприпаси, вироблені за часів "холодної війни", повідомило в ніч на середу, 11 січня, американське видання Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

"Після того, як США відмовили (Україні. - Ред.) в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це показує, що попри те, що Туреччина в деяких аспектах зближується з Росією, вона є дійсно важливою підтримкою для України у військовому плані", - цитує видання слова співрозмовника, обізнаного в ситуації.

Ані посольство Туреччини у Вашингтоні, ані міністерство оборони України не відповіли на запит Foreign Policy щодо коментарів.

Цей крок є своєрідним розворотом для Туреччини, яка обіцяла міжнародній спільноті не використовувати касетні боєприпаси, зазначає видання. Раніше Анкара наголошувала на тому, що не застосовувала, не виробляла, не імпортувала і не передавала касетні боєприпаси відколи була розроблена Конвенція, що забороняє застосування касетних боєприпасів через їхню ненадійність та неточність, і не збирається це робити.

Ні Україна, ні Росія не підписували цей документ. Касетні боєприпаси є приблизно в п'ять - 10 разів більш смертоносними, ніж звичайні осколково-фугасні снаряди, зазначає видання. Москва від початку повномасштабної війни проти України застосовує цей вид боєприпасів на полі бою.

Касетні боєприпаси важко розміновувати

Експерти занепокоєні, що застосування касетних боєприпасів лише ускладнить ситуацію з замінованістю території України. На відміну від традиційних наземних мін, касетні боєприпаси важко оглянути та розмінувати. Під час стрільби вони розлітаються хаотичніше та мають високий коефіцієнт невдач, а через їхній невеликий розмір на них можуть помилково підірватися цивільні, пише видання.

"Україна вже має величезну проблему, і вона тільки збільшує її, застосовуючи цю зброю. Вони отримають ситуацію, коли забруднення буде схоже на лазанью: воно нашаровується одне на одне з плином часу", - цитує Foreign Policy старшого наукового співробітника відділу озброєнь правозахисної організації Human Rights Watch.

Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі та розкидають по великій території безліч розривних суббоєприпасів, або дрібнокаліберних бомб. Кількість останніх може становити від кількох десятків до понад 600 одиниць. Касетні боєприпаси можуть скидатися з літаків чи доставлятися до цілі за допомогою артилерії чи ракет.

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