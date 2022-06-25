Росія передасть Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М"

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі у суботу, 25 червня, з білоруським правителем Олександром Лукашенком пообіцяв передати Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які можуть нести ракети з ядерними боєголовками.

"Як ми з вами і домовлялися - ви ставили питання про це - рішення у нас ухвалене", - сказав Путін. За словами президента РФ, комплекси надійдуть на озброєння Білорусі протягом найближчих місяців.

При цьому Путін зазначив, що "Іскандер-М" можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, "причому як у звичайному, так і ядерному виконанні".

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Своєю чергою Лукашенко заявив, що Мінськ, як і Москва, має бути готовим навіть до застосування "найсерйознішої зброї".

Зауважимо, що оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" здатний вражати цілі на дальності до 500 кілометрів.

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Білорусь розглядє розміщення ядерної зброї

Про намір отримати від Росії кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" Лукашенко заявляв ще у листопаді 2021 року. Тоді він обіцяв розмістити їх на південному і західному напрямках, де Білорусь межує з країнами ЄС та Україною.

17 лютого цього року Лукашенко заявив, що Білорусь піде на розміщення ядерної зброї на території країни у разі загроз з боку Заходу. 27 лютого у Білорусі пройшов "референдум", на якому розглядали зміни до конституції країни.

У зміненій редакції конституції Білорусі, серед іншого, прибрали речення, що країна прагне нейтралітету і ставить за мету зробити свою територію без'ядерною зоною.