РФ прагне втягнути Білорусь у війну ударами з її території - ГУР МО

Ракетні удари, завдані по Україні з території Білорусі, є масштабною провокацією РФ з метою подальшого втягування Мінська у війну проти України, заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України у суботу, 25 червня.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники працювали безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали запуски 12 крилатих ракет Х-22", - повідомили у ГУР.

Там розповіли, що рубіж запуску був у районі міста Петриків, неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької і Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. А після пуску ракет знову повертались в аеропорт "Шайковка". У такий спосіб бомбардувальники атакували Київську, Чернігівську, Сумську області, зазначили у ГУР.

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У розвідці наголосили, що це перший випадок авіаційного удару по Україні безпосередньо з Білорусі. "Сьогоднішній обстріл напряму пов'язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", - припускають у ГУР.

Днем раніше українська розвідка попереджала про підготовку Росією терактів у білоруському Мозирі. Для цього, за даними ГУР, туди прибули російські диверсійні групи, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації може бути подано як відповідь України на проведені авіаудари, припускають у розвідці. Там також зазначили, що білоруським офіцерам відомо про це, тож вони розпочали евакуацію своїх родин з Мозиря.

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