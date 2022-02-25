Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції

За попередніми даними влади, за внесення поправок до конституції Білорусі на "референдумі", що відбувся в неділю, 27 лютого, проголосували понад 65 відсотків виборців. Про це повідомила у ніч на понеділок, 28 лютого, у ЦВК Білорусі. За цією інформацією, проти ухвалення поправок проголосували 10,07 відсотка виборців. За офіційними даними, явка на референдумі становила 78,6 відсотка. Підсумкове засідання ЦВК заплановане на 3 березня. На референдум було винесено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до конституції Республіки Білорусь?".

Пожиттєва недоторканність і перебування при владі

У новій Конституції пропонується закріпити пожиттєву недоторканність глави держави, а також обмеження перебування на президентській посаді двома термінами. Ці зміни мають набрати чинності лише з наступними президентськими виборами. Таким чином 67-річний правитель Білорусі зможе ще двічі балотуватися в президенти і забезпечити собі перебування при владі до 2035 року. Відповідно до ухвалених змін, президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням президентських повноважень. Він стає довічним членом верхньої палати парламенту - Ради республіки.

Поправки до конституції також дозволяють Білорусі відмовитися від без'ядерного статусу і розміщувати на її території війська на постійній основі.

Обмежено права опозиції

Згідно з поправками, кандидати в президенти для їхньої реєстрації виборах мають останні 20 років прожити в Білорусі і не мати посвідки на проживання за кордоном - така вимога позбавляє шансу балотуватися багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

Опозиція заявляє, що проведення зараз референдуму у Білорусі - злочин. І нагадє про те, що в країні більше тисячі політв'язнів, ліквідовано незалежні ЗМІ, кількасот інтернет-ресурсів визнано екстремістськими.

Крім цього, опозиція вказує, що громадяни не мають жодної довіри до процесу голосування та підрахунку голосів - в дільничних комісіях немає жодного члена опозиційних партій, імена осіб у складі комісій Центрвиборчком засекретив.

Демократичні сили не беруть участі у спостереженні за голосуванням. ЦВК обмежився запрошенням спостерігачів від СНД та ШОС, не ставши запрошувати спостерігачів від ОБСЄ.

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року. Після останніх президентських виборів в країні 2020 року його було оголошено переможцем. Опозиція назвала результати сфальсифікованими, в країні тривали масові протести, але влада їх жорстко придушила. США і ЄС запровадили після цього низку санкцій щодо Білорусі.