 Білоруська влада заявляє про успіх ″референдуму″ щодо поправок до конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

Білоруська влада заявляє про успіх "референдуму" щодо поправок до конституції

Як заявляє ЦВК Білорусі, на "референдумі" громадяни підтримали зміни до конституції. За даними режиму, "за" проголосували понад 65 відсотків виборців. Голосування не визнають опозиція і міжнародна спільнота.

Завдяки змінам до конституції, які ухвалили на референдумі, Лукашенко зможе забезпечити собі подальше перебування при владі

Завдяки змінам до конституції, які ухвалили на референдумі, Лукашенко зможе забезпечити собі подальше перебування при владі

За попередніми даними влади, за внесення поправок до конституції Білорусі на "референдумі", що відбувся в неділю, 27 лютого, проголосували понад 65 відсотків виборців. Про це повідомила у ніч на понеділок, 28 лютого, у ЦВК  Білорусі. За цією інформацією, проти ухвалення поправок проголосували 10,07 відсотка виборців. За офіційними даними, явка на референдумі становила 78,6 відсотка. Підсумкове засідання ЦВК заплановане на 3 березня. На референдум було винесено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до конституції Республіки Білорусь?".

Пожиттєва недоторканність і перебування при владі

У новій Конституції пропонується закріпити пожиттєву недоторканність глави держави, а також обмеження перебування на президентській посаді двома термінами. Ці зміни мають набрати чинності лише з наступними президентськими виборами. Таким чином 67-річний правитель Білорусі зможе ще двічі балотуватися в президенти і забезпечити собі перебування при владі до 2035 року. Відповідно до ухвалених змін, президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням президентських повноважень. Він стає довічним членом верхньої палати парламенту - Ради республіки.

Поправки до конституції також дозволяють Білорусі відмовитися від без'ядерного статусу і розміщувати на її території війська на постійній основі. 

Обмежено права опозиції

Згідно з поправками, кандидати в президенти для їхньої реєстрації виборах мають останні 20 років прожити в Білорусі і не мати посвідки на проживання за кордоном - така вимога позбавляє шансу балотуватися багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

Опозиція заявляє, що проведення зараз референдуму у Білорусі - злочин. І нагадє про те, що в країні більше тисячі політв'язнів, ліквідовано незалежні ЗМІ, кількасот інтернет-ресурсів визнано екстремістськими.

Крім цього, опозиція вказує, що громадяни не мають жодної довіри до процесу голосування та підрахунку голосів - в дільничних комісіях немає жодного члена опозиційних партій, імена осіб у складі комісій Центрвиборчком засекретив.

Демократичні сили не беруть участі у спостереженні за голосуванням. ЦВК обмежився запрошенням спостерігачів від СНД та ШОС, не ставши запрошувати спостерігачів від ОБСЄ.

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року. Після останніх президентських виборів в країні 2020 року його було оголошено переможцем. Опозиція назвала результати сфальсифікованими, в країні тривали масові протести, але влада їх жорстко придушила. США і ЄС запровадили після цього низку санкцій щодо Білорусі.

 

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