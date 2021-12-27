У Білорусі хочуть прибирати з конституції без’ядерний та нейтральний статус

У Білорусі в понеділок, 27 грудня, оприлюднили проєкт змін до конституції країни. Серед іншого, пропонується прибирати згадки про без'ядерний та нейтральний статус країни.

У чинній редакції конституції Білорусі в статті 18 міститься речення: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу - нейтральною". У проєкті це речення відсутнє, натомість пропонується додати: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

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Уникнення відповідальності за дії президента

Проєкттакож передбачає, що людину, яка залишила посаду президента, не можна притягти до відповідальності "за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням президентських повноважень". Однак "у разі систематичного або грубого порушення конституції чи скоєння державної зради або іншого тяжкого злочину" змістити президента з посади мають право Всебілоруські народні збори. Цей орган, згідно з проєктом, отримує ширші повноваження, ніж парламент. Нині ж народні збори мають лише декларативний статус.

Зміни забороняють обиратися на посаду глави держави більш ніж на два п'ятирічні строки. Особи ж, які за рішенням суду доправлені до місць позбавлення волі, не мають права обирати та бути обраними. Водночас проєкт містить норму, яка дозволяє припустити "обнулення" попередніх термінів нинішнього правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, у прикінцевих і перехідних положенням зазначається: "Зміни конституції, що обмежують кількість строків, протягом яких одна й та сама особа може обіймати посаду президента, набирають чинності з дня вступу на посаду знову обраного президента".

Про патріотизм та шлюб

Низка нововведень стосуються історії країни. Так, держава має забезпечувати "збереження історичної правди та пам'яті про героїчний подвиг білоруського народу в роки Великої Вітчизняної війни", а "прояв патріотизму, збереження історичної пам'яті про героїчне минуле білоруського народу є обов'язком кожного громадянина".

Шлюб у запропонованих правках характеризується як "союз жінки та чоловіка".

Референдум планується у лютому 2022 року

Про необхідність підготувати нову конституцію Лукашенко заявив у лютому на шостих Всебілоруських народних зборах. У липні конституційна комісія представила проєкт документа, який Лукашенко повернув на доопрацювання, не уточнивши публічно, що само його не влаштувало. Оновлений проєкт Лукашенку презентували на початку листопада. Офіційний Мінськ планує провести референдум щодо нової конституції у лютому 2022 року.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Лукашенко припустив розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що це можна розцінювати як застереження Заходу. 18 грудня його білоруський колега Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити російську ядерну зброю у разі загрози з боку Організації Північноатлантичного договору (НАТО).