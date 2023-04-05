Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї

Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що почувається жахливо через те, що переконав Україну відмовитись від ядерної зброї.

Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль з приводу своєї ролі в переконанні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році.

"Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх (Україну. - Ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зважилася би на цю витівку (вторгнення. - Ред.), якби в України все ще була їхня ядерна зброя", - сказав експрезидент в інтерв'ю ірландському громадському мовнику RTÉ, оприлюдненому ввечері вівторка, 4 квітня.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним та України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду Радянського Союзу. США також стали стороною Будапештського меморандуму, який включав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.

Ці зобов'язання були порушені в 2014 році, коли РФ вторглася та анексувала Крим і коли минулого року розпочала широкомасштабну війну проти України.

Читайте також: Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

"Я знав, що президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін не підтримує угоду про те, щоби ніколи не втручатися в територіальні кордони України, яку уклав президент Єльцин, бо хотів, щоб Україна відмовилась від своєї ядерної зброї", - зазначив Клінтон.

За його словами, офіційний Київ боявся відмовлятися від ядерної зброї, бо думав, що "це єдине, що захищало від експансіоністської Росії".

"Коли йому стало зручно, президент Путін порушив цю угоду і спочатку захопив Крим. І я почуваюсь жахливо через це, адже Україна є дуже важливою країною", - заявив експрезидент.

Клінтон переконаний, що зараз підтримка України Заходом має залишатися непохитною.

Читайте також: Чи можуть США допомогти зупинити війну Росії проти України?