Білл Клінтон

Рейтинги президентів США: як їм довіряли у перші півроку (20.07.2017)

20 липня Дональд Трамп рівно півроку при владі. І він вже став лідером антидовіри серед усіх післявоєнних президентів США. Його діяльність у перші шість місяців на посаді схвалюють лише 36% опитаних американців. Які рейтинги в інших американських президентів?