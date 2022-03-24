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Білл Клінтон

Білл Клінтон - колишній президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білл Клінтон".

Демократ Білл Клінтон був президентом США з 1991 до 2003 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт 24.03.2022

Дочка емігранта із Чехословаччини Мадлен Олбрайт була першою жінкою, яка очолила зовнішньополітичне відомство США.
Померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

Померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург 19.09.2020

Рут Бейдер Гінзбург була іконою для ліберальних американців. Її смерть дає можливість президенту США Дональду Трампу ще більше посилити консервативне крило у Верховному суді.
Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів 19.08.2020

Делегати з'їзду Демократичної партії офіційно висунули Джо Байдена кандидатом у президенти США. Він боротиметься за посаду із чинним главою Білого дому Дональдом Трампом.
Октоберфест-2018: ще більше гостей і менше порушень

Октоберфест-2018: ще більше гостей і менше порушень 07.10.2018

У Мюнхені завершується 185-й фестиваль Октоберфест. Відвідувачі, серед яких - Білл і Гілларі Клінтон, випили близько 7,5 мільйона літрів пива. Поліція зареєструвала зменшення кількості правопорушень.

Рейтинги президентів США: як їм довіряли у перші півроку (20.07.2017) 20.07.2017

20 липня Дональд Трамп рівно півроку при владі. І він вже став лідером антидовіри серед усіх післявоєнних президентів США. Його діяльність у перші шість місяців на посаді схвалюють лише 36% опитаних американців. Які рейтинги в інших американських президентів?

Прощання з Колем: світові лідери вшанували пам'ять видатного канцлера (01.07.2017) 01.07.2017

З колишнім канцлером ФРН Гельмутом Колем світові лідери попрощалися у Страсбурзі в будівлі Європарламенту. Це був перший в історії ЄС загальноєвропейський державний акт прощання з видатною особою.

Як у Страсбурзі прощалися з Гельмутом Колем

Як у Страсбурзі прощалися з Гельмутом Колем 01.07.2017

Гельмут Коль прагнув європейської Німеччини, а не німецької Європи. З цим погодилися всі промовці, які виступили в Європарламенті на загальноєвропейській церемонії прощання з екс-канцлером. Репортаж Бернда Ріґерта.

Світові лідери про Гельмута Коля (01.07.2017) 01.07.2017

У Страсбурзі європейські та світові політики попрощалися із Гельмутом Колем. Голова Єврокомісії Юнкер подякував Колю мовами Європи. Президент Франції Макрон процитував Коля німецькою.

У Страсбурзі попрощалися з Гельмутом Колем

У Страсбурзі попрощалися з Гельмутом Колем 01.07.2017

Політичні лідери з різних країн світу на церемонії у Страсбурзі віддали шану колишньому канцлеру ФРН. Гельмута Коля згадували як людину, яка багато зробила для об'єднання Німеччини, а також Європи.

У Страсбурзі світ прощається з Гельмутом Колем (01.07.2017) 01.07.2017

Вперше в історії ЄС у Європарламенті у Страсбурзі відбувається європейський державний акт прощання з видатною особою. Європейські та світові лідери вшановують пам'ять колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля. DW веде пряму трансляцію церемонії прощання.

Клінтон про Коля: "Я любив його" (01.07.2017) 01.07.2017

Білл Клінтон емоційно виступив на церемонії прощання з колишнім канцлером ФРН Гельмутом Колем. Екс-президент США нагадав усім присутнім, що вони мають залишити після себе.

Еммануель Макрон: Гельмут Коль будував мости замість кордонів

Еммануель Макрон: Гельмут Коль будував мости замість кордонів 01.07.2017

Президент Франції Еммануель Макрон під час європейської церемонії прощання з Гельмутом Колем відзначив його роль в історії об'єднаної Європи. Під час церемонії виступили також, зокрема, Білл Клінтон та Дмитро Медведєв.
Реакція політиків на смерть Гельмута Коля: Помер великий європеєць

Реакція політиків на смерть Гельмута Коля: Помер "великий європеєць" 16.06.2017

Провідні німецькі та світові політики відреагували на смерть екс-канцлера ФРН Гельмута Коля. Вони відзначили його особливий внесок у об'єднання Німеччини та розвиток ЄС.
Обама скасував для вихідців з Куби пріоритет на притулок у США

Обама скасував для вихідців з Куби пріоритет на притулок у США 13.01.2017

Іммігранти з Куби відбуватимуть ті самі процедури реєстрації, що й мігранти з інших країн, заявив президент США. Це стало ще одним кроком на шляху нормалізації відносин між Вашингтоном та Гаваною.
Гілларі Клінтон: складна, раціональна та нуднувата

Гілларі Клінтон: складна, раціональна та нуднувата 09.11.2016

Біографи Гілларі Клінтон називають її потаємною людиною з непростим характером, яка могла би бути хорошим президентом США. Однак її мрії про президентство так і не збулися.

Знайомтеся: Гілларі Клінтон (04.11.16) 04.11.2016

Дівоче прізвище: Родем. Ним вона пожертвувала після одруження із Біллом Клінтоном, тоді губернатором штату Арканзас. Що ще потрібно знати про Гілларі Родем Клінтон.
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