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Білл Клінтон - колишній президент США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білл Клінтон".
Демократ Білл Клінтон був президентом США з 1991 до 2003 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
20 липня Дональд Трамп рівно півроку при владі. І він вже став лідером антидовіри серед усіх післявоєнних президентів США. Його діяльність у перші шість місяців на посаді схвалюють лише 36% опитаних американців. Які рейтинги в інших американських президентів?
Вперше в історії ЄС у Європарламенті у Страсбурзі відбувається європейський державний акт прощання з видатною особою. Європейські та світові лідери вшановують пам'ять колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля. DW веде пряму трансляцію церемонії прощання.