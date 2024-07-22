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У США по-різному оцінили зняття Байденом кандидатури

Олексій Волошинов | Анастасія Шепелева
22 липня 2024 р.

Демократи хвалять Джо Байдена за рішення вийти з президентських перегонів, республіканці продовжують критикувати як його, так і ймовірну нову конкурентку Дональда Трампа - Камалу Харріс.

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Президент США Джо Байден
Однопартійці підтримали рішення Байдена не йти знову на вибориФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Американські політики розійшлися в оцінках рішення президента США Джо Байдена не брати участі у виборах, що відбудуться в листопаді, та можливого висування Демократичною партією кандидатури Камали Харріс замість нього на противагу Дональду Трампу від Республіканської партії.

Демократи підтримали зняття Байдена з виборів

Колишній президент США Барак Обама назвав рішення Байдена "доказом любові до країни та історичним прикладом того, як справжній державний службовець знову ставить інтереси американського народу вище за власні". "Байден є одним із найбільш значущих президентів Америки, а також моїм близьким другом і партнером. Сьогодні нам ще раз нагадали, що він патріот найвищого рівня", - заявив Обама, похваливши Байдена за те, що той "відновив авторитет Америки у світі, пожвавив НАТО і мобілізував увесь світ на боротьбу з російською агресією в Україні". При цьому запропоновану Байденом кандидатуру Харріс він безпосередньо не підтримав.

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Експрезидент США Білл Клінтон і його дружина Гілларі, яка була кандидаткою в президенти, але програла Трампу, також підтримали рішення Байдена. "Байден завершує свою видатну кар'єру, ставши президентом, який вивів Америку з безпрецедентної пандемії, створив мільйони нових робочих місць, перебудував зруйновану економіку, посилив нашу демократію та відновив наше становище в світі", - ідеться в повідомленні. Клінтони додали, що підтримують кандидатуру Харріс і зроблять "все можливе, щоб підтримати її".

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі написала в соціальній мережі Х: "Байден - патріот Америки, який завжди ставив нашу країну на перше місце. Його спадщина бачення, цінностей і лідерства робить його одним із найбільш значущих президентів в американській історії". 

Республіканці критикують президентство Байдена

Тим часом Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом в історії" США, закинувши тому безконтрольну міграцію людей "з в'язниць, психіатричних клінік, і рекордну кількість терористів". "Кривий Байден не годився для того, щоб балотуватися в президенти, і вже точно не годиться для того, щоб служити - і ніколи не годився! Він домігся посади президента тільки завдяки брехні, фейк ньюз і тому, що не покидав свого підвалу", - написав Трамп у власній соцмережі Truth Social. У коментарі телеканалу CNN він заявив, що "перемогти Харріс буде простіше".

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джеймс Девід Венс також назвав Байдена "найгіршим президентом" за все його життя і нагадав, що "Харріс була поруч" із тим "на кожному кроці". Він звинуватив її у підтримці "політики відкритих кордонів і зелених афер Байдена, яка призвела до зростання цін на житло та продукти". Венс заявив, що готовий "врятувати Америку" разом із Трампом.

Губернатор Флориди Рон Десантіс назвав Харріс "співучасницею масштабної кампанії з приховування і заперечення того факту, що Байден не здатний виконувати свої обов'язки". "Демократи просто переставляють шезлонги на "Титаніку", - прокоментував він.

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