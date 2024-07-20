Трамп у розмові з Зеленським пообіцяв покласти край війні

Зеленський у телефонній розмові з Трампом наголосив на важливості двопартійної підтримки для України та вказав на триваючі атаки РФ. Натомість Трамп "як наступний президент США" пообіцяв покласти край війні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом в ніч на суботу, 20 липня.

Зеленський привітав його з офіційним висуненням кандидатом у президенти від політсили та засудив замах на життя Трампа у Пенсильванії. "Побажав сил та абсолютної безпеки надалі", - додав він.

Крім того, за словами президента України, він відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності України.

"Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня", - написав Зеленський у Telegram.

Він також вказав, що домовився із експрезидентом Трампом під час особистої зустрічі обговорити, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Трамп після розмови із Зеленським натомість вкотре пообіцяв покласти край війні РФ проти України. "Я вдячний президенту Зеленському за те, що він зв'язався зі мною, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей", - написав Трамп у своїй соціальній платформі Truth Social.

За його словами, Україна та РФ "зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

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