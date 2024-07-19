Трамп у першій промові як кандидат пообіцяв закінчити війни

Кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп стверджує, що може зупинити війни за допомогою "одного телефонного дзвінка". І не лише в Україні.

Дональд Трамп пообіцяв покласти край міжнародній кризі, включаючи війни Росії проти Україні та на Близькому Сході. Таку заяву він озвучив у четвер, 19 липня, під час своєї першої промови у статусі кандидата у президенти на Національному з'їзді Республіканської партії в місті Мілуокі, де його раніше офіційно номінували кандидатом.

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не відбулося, якби я був президентом, і війну, спричинену нападом на Ізраїль , яка б ніколи не відбулася, якби я був президентом", - цитує Трампа dpa.

Трамп: Можу зупинити війни за допомогою телефонного дзвінка

На переконання Трампа, планета зараз "балансує на межі Третьої світової війни". І республіканець упевнений, шо він зможе "зупинити війни за допомогою телефонного дзвінка".

"Ми відновимо мир, стабільність і гармонію в усьому світі", - сказав Трамп, не повідомляючи знову жодних подробиць про те, як він може досягнути миру, передає агенція АFР.

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Трамп поклав провину за конфлікти у світі прямо на нинішнього президента США Джо Байдена - навіть ті, що сягають корінням далеко до того, як демократ прийшов на посаду. "У світі виникла міжнародна криза, в якій світ досі рідко бував... Війна вирує в Європі, на Близькому Сході, зростаючий привид конфлікту нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами і всією Азією", - сказав він.

Дональд Трамп навіть припустив, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин , з яким він особисто зустрічався під час свого президентства, прагне побачити його знову в Білому домі. "Ми з ним добре ладнаємо, він теж хотів би, щоб я повернувся. Я думаю, що він сумує за мною, якщо хочете знати", - сказав політик.

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