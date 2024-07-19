Трамп і Зеленський планують телефонну розмову - ЗМІ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський можуть провести у п'ятницю перемовини, повідомляють джерела.

Соратники кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа

і президента України Володимира Зеленського обговорили проведення телефонної розмови між двома лідерами, повідомляють Reuters і CNN з посиланням на два обізнані джерела.

Дзвінок може відбутися в п'ятницю, 19 липня, пишуть ЗМІ. Він може стати першою розмовою між політиками, відтоді як експрезидент Трамп залишив Білий дім у 2021 році. Офіційно інформація про перемовини не підтверджена.

Плани Трампа щодо війни

Раніше Трамп заявив, що може закінчити війну в Україні за "24 години" у разі обрання президентом США. При цьому він публічно не надавав подробиць своїх планів. Кандидат у президенти допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися із втратою частини територій.

Радники Трампа, як повідомляла агенція Reuters, представили йому план припинення війни Росії проти України. Документ передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, але лише у тому разі, якщо вступить в мирні переговори з РФ. Водночас США попередять Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. При цьому передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Зеленський заявляв раніше, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

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