Подоляк про план радників Трампа: Мир має бути справедливим

Радники експрезидента США Трампа представили йому план щодо завершення війни РФ проти України. Мир може бути тільки на основі міжнародного права, наголосив Михайло Подоляк.

Будь-який мирний план припинення війни Росії проти України повинен ґрунтуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим, заявив у вівторок, 25 червня, радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк, коментуючи мирний план для України, представлений радниками колишнього президента США, а нині кандидата в президенти - республіканця Дональда Трампа.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у формулі миру, запропонованій президентом Володимиром Зеленським. Там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути тільки на основі міжнародного права", - сказав він в інтерв'ю агенції Reuters.

Як наголосив Подоляк, заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б "дивно", оскільки Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території. Війна, додав він, не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Подоляк також назвав умови припинення вогню, оголошені президентом Росії Володимиром Путіним, безглуздим.

Читайте також: Україна і її партнери критикують "мирні пропозиції" Путіна

Мирні переговори з РФ в обмін на зброю

Напередодні агентство Reuters повідомило, що радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України у разі перемоги на президентських виборах. Цей план розробили Кіт Келлог та Фред Фляйц - керівники апарату Ради національної безпеки під час його президентства Трампа у 2017-2021 роках.

Документ передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, але лише у тому разі, якщо вступить в мирні переговори з РФ. Водночас США попередять Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. При цьому передбачається припинення вогню на основі існуючих ліній зіткнення. За словами Фляйца, Україні не потрібно буде формально передавати територію Росії, але Україна навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією найближчим часом.

Читайте також: Зеленський про заяви Трампа: Невже він хоче бути президентом-лузером?

Крім того, на думку авторів плану, ще одним стимулом для Росії брати участь у переговорах могла б стати обіцянка США відкласти членство України в НАТО на тривалий період.

Як розповів Reuters Фляйц, Трамп позитивно відповів на запропонований план. "Я не стверджую, що він погодився з ним або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок, який ми отримали", - сказав він. Водночас речник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

Україна виключає територіальні поступки

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе домогтися укладення мирної угоди між Росією і Україною "протягом 24 годин", навіть до вступу на посаду. Однак він відмовлявся публічно повідомити, яким чином збирається зробити це.

Читайте також: У Трампа заперечили наявність "мирного плану" зі здачею територій України

Трамп допускав, що Україні заради миру доведеться погодитися з втратою частини територій. "Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що заслужили, і я думаю, що Росія на це погодилася б", - розповідав Трамп. Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що Трамп планує позбавити Україну військової допомоги, щоб у такий спосіб схилити її до перемовин і поступок РФ.

Керівництво України виключає територіальні поступки Росії та раніше пропонувало Трампу відвідати зону бойових дій. Президент України Володимир Зеленський говорив, що йому вистачить 24 хвилин, щоб переконати Трампа в неможливості вирішити проблему за 24 години, однак той відмовився. Він також радив Трампу "спочатку думати, а вже потім говорити".

Українська влада висуває передумовою для початку переговорів з РФ відновлення кордонів станом на 1991 рік.