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КонфліктиРосійська Федерація

Путін "серйозно" ставиться до пропозицій Трампа щодо миру

Валерій Сааков
4 липня 2024 р.

У Москві "цілком серйозно" ставляться до можливих пропозицій Трампа щодо завершення війни проти України, хоч і не знають, що це за пропозиції, визнав Путін. Раніше Зеленський наполягав на оприлюдненні планів Трампа.

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Володимир Путін і Дональд Трамп
Володимир Путін (л.) і Дональд Трамп потискають один одному руку під час зустрічі в Фінляндії, липень 2018 рокуФото: Leonhard Foeger/REUTERS

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не знайомий із конкретними пропозиціями Дональда Трампа щодо можливості завершити війну Росії проти Україні, однак ставиться до них серйозно. Відповідну заяву Путін зробив у четвер, 4 липня, перед журналістами на полях саміту ШОС в Астані.

"Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін, якого цитує "Інтерфакс".

Водночас Путін визнав, що "не знайомий", (...), з можливими пропозиціями" того, як саме Трамп має намір це зробити.  Попри це Путін зазначив, що конкретні пропозиції Трампа "це, звісно, ключове питання". "Я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримуємо", - зазначив він.

Зеленський очікує оприлюднення Трампом його планів

Перед цим президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами заявив, що волів би бачити план Трампа, про який той постійно говорить. В інтерв'ю Bloomberg Зеленський заявив, що Дональд Трамп у випадку перемоги на виборах президента США мав би представити свій план "швидко завершити війну". 

"Якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що якщо там є ризики для нашої незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", - сказав Зеленський, додавши, "що нашим життям ніхто не може торгувати".

Раніше Путін вимагав від Києва фактичної капітуляції, а Київ - цілковитого виведення військ РФ

Путін завжди стверджував, що відкритий до переговорів про припинення конфлікту, хоча минулого місяця зажадав від України фактичної капітуляції як передумови припинення вогню, закликавши вивести українські війська з півдня та сходу країни, звільнивши території кількох областей, частини яких наразі перебувають під контролем ЗСУ. Все це Путін назвав передумовою того, щоб наступ Росії припинився.

Натомість Зеленський неодноразово відкидав ідею тимчасового припинення вогню, що, за його словами, Росія використала б для перегрупування та переозброєння. Київ хоче, щоб у рамках будь-якого врегулювання російські війська були повністю виведені з країни, включно з півостровом Крим, який Москва анексувала у 2014 році, і щоб Росія виплатила компенсацію за шкоду і руйнування, спричинені конфліктом, нагадує агенція AFP.

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