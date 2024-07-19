Чого бояться в Європі в разі повернення Трампа в Білий дім

У Європі наявне занепокоєння тим, що з вірогідним поверненням у Білий дім Дональд Трамп припинить допомогу Україні й, можливо, навіть виведе США з НАТО. Все ж, він має і прихильників серед європейських ультраправих.

Коли цього тижня експрезидент і водночас кандидат в президенти США на наступних виборах Дональд Трамп вийшов на сцену Національного з'їзду Республіканської партії, публіка зустріла його бурхливими оплесками. Хтось плакав, інші раділи тому, що він вижив після недавнього замаху.

Невдалий замах на Трампа під час його виступу на передвиборчому заході у Пенсильванії 13 липня не тільки зміцнив підтримку серед його власної електоральної бази, але й додав симпатій з інших кутків політичного спектру та з інших континентів.

Європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), різко засудили замах на життя експрезидента США та побажали йому якнайшвидшого одужання. "Політичному насильству немає місця в демократії", - зазначила фон дер Ляєн у дописі в соцмережах.

Трамп уже випередив за рейтингами чинного президента Джо Байдена в кількох ключових штатах, але чудесний порятунок від смерті може ще більше додати вітру у його вітрила напередодні президентських виборів 5 листопада. Багато демократичних країн у Європі вже давно остерігаються можливого другого терміну Трампа.

На всьому континенті відчувається занепокоєння тим, що, заявляючи про наміри швидко припинити війну Росії проти України, Трамп може примусити Київ піти на територіальні поступки Москві. А це, своєю чергою, може спонукати президента Росії Володимира Путіна спробувати ще більше розширити свої територіальні володіння та нести загрозу, зокрема, країнам Балтії.

Науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Рафаель Лосс каже: якщо Трампа оберуть наступним президентом США, це може стати початком "кризи лідерства", адже саме США у ключових глобальних питаннях завжди брали на себе роль лідера західного світу. "Якщо Трамп укладе якісь домовленості з Путіним щодо припинення війни в Україні, а саму Україну кине напризволяще, то це серйозно посилить загрозу для решти Європи", - попереджає Лосс.

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Чи виведе Трамп США з НАТО?

Перспектива виходу США за президенства Трампа з НАТО теж викликає серйозне занепокоєння серед членів альянсу. Ці страхи посилилися після того, як колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон на початку цього року заявив в одному з інтерв'ю, що переконаний: Трамп виведе США з НАТО.

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Зближення Трампа з однодумцями - політиками з ультраправих груп у Європі - могло б додати цим силам політичних очок. Звісно, ціною цьому стало б послаблення ліберальних і центристських сил, до яких дружньо ставиться чинна адміністрація президента Байдена. Крім того, США відіграють ключову роль у військовій безпеці Європи, зауважує Лосс і додає, що деякі компоненти цього американського "щита" не виробляються у Європі, тож замінити їх буде важко.

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Подружитися з командою Трампа - про всяк випадок

Хоча публічно на цю тему було сказано небагато, а щонайменше вже рік у європейських столицях думають про те, як бути з Трампом у разі його повернення до влади у США. "Правда в тому, що конкретного плану дій немає, тому що почасти ніхто не хотів сигналізувати, що передбачає президентство Трампа або те, що Трамп припинить ту чи іншу підтримку, хоча вже протягом багатьох років цей сценарій є ймовірним", - коментує асоційований науковий співробітник паризького Інституту Жака Делора П'єр Арош.

Бачачи високі рівні підтримки Трампа в опитуваннях, деякі європейські політичні діячі почали шукати виходи на оточення кандидата в президенти США від республіканців. Під час ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні на початку цього місяця члени делегацій деяких країн провели зустрічі з республіканцями, наближеними до Трампа.

Серед присутніх на національному з'їзді Республіканської партії був і депутат Бундестагу від опозиційної правоцентристської партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС), колишній міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn). "Ми не повинні повторювати ту саму помилку, як минулого разу, коли він став президентом, а ніхто не мав виходів на його команду", - сказав депутат в інтерв'ю DW.

Шпан заспокійливо пояснює, що хоч йому й не подобається стиль Трампа, та у деяких його ідеях, як-то посилення ролі Європи в НАТО, він бачить спільні підходи.

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Розкол у Європі після перемоги Трампа?

Деякі експерти вважають, що прохолодне ставлення Трампа до ситуації на європейському континенті заохочує Європу брати на себе більше відповідальності за власну оборону, яка досі значною мірою базувалася на військовому потенціалі та непохитній підтримці США.

Колишній очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у 2017 році заснував Європейський оборонний фонд. Цей крок до більшої автономії Європи у сфері безпеки був зроблений ще під час першого президентства Трампа.

Проте Арош вважає, що найгіршим ризиком переобрання Трампа може бути розкол у Європі. "Реальний ризик полягає в тому, що кожен дбатиме про власні інтерес і не спроможеться вийти зі згуртованою позицією та діяти злагоджено проти таких спільних загроз як Росія", - попереджає науковець.

Джей Ді Венс вже припускався спірних висловлювань щодо України Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

На з'їзді Республіканської партії Трамп оголосив сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом на посаду віцепрезидента. Він, як і сам Трамп, є фанатом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Преса США називає Венса прибічником ультраправого табору MAGA (від англійського Make America Great Again - "зроби Америку знову величною" - слогана Трампа під час першого президентства), що є поганою новиною для трансатлантичного альянсу.

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Вибір Венса як сигнал Європі?

"Мені насправді байдуже, що так чи інакше відбувається в Україні", - сказав Венс у 2022 році під час ефіру з колишнім стратегом Трампа Стівом Бенноном.

На початку цього року на Мюнхенській конференції з безпеки Венс заявив, що пріоритети США у безпеці змістяться на Індо-Тихоокеанський регіон, і закликав Європу вирішувати свої проблеми самостійно. "У всьому світі багато поганих хлопців. І зараз я набагато більше зацікавлений у деяких проблемах у Східній Азії, ніж у Європі", - сказав він у Мюнхені.

Співголова німецьких Зелених Рікарда Ланґ (Ricarda Lang), яка брала участь у дискусії з Венсом на конференції у Мюнхені, заявила, що той не залишив сумнівів у тому, що Трамп "віддасть Україну (на поталу) Путіну".

Після оголошення Венса кандидатом у віцепрезиденти Ланґ написала, що це викликає "тривогу" у Європі. Німецький євродепутат від ХДС Девід Макалістер (David McAllister) у розмові з DW розвинув цю думку. "Він рішуче проти подальшої підтримки США України в її боротьбі з російським вторгненням. По-друге, він виступає за додаткові мита на імпорт з Європи. І по-третє, він критикував Європу за надмірну залежність від євро", - сказав Макалістер.

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Вигоди США від оборонних замовлень чи ізоляціонізм?

Експерти вважають, що ізоляціоністська політика Трампа і Венса суперечить інтересам оборонної промисловості США. Якщо Трамп вирішить відмовити Європі в обороні, то й європейцям, своєю чергою, це може відбити інтерес до закупівель дорогого оборонного обладнання, виробленого американськими компаніями ВПК.

Арош каже, що збільшення витрат на оборону - це ще й непрямий спосіб купити "добру волю американців та їхню підтримку". Але на практиці Трампу може бути важко поєднати гасло "Америка передусім" з "економікою передусім", передбачає французький оглядач.