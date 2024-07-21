Джо Байден вийшов з президентських перегонів

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден у неділю, 21 липня, повідомив про вихід з президентських перегонів.

"І хоча я мав намір боротися за переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни буде краще, якщо я піду у відставку і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента протягом решти мого терміну", - зазначив він у листі, який розмістив у соцмережі X.

У своїй заяві Байден додав, що звернеться до нації щодо цього наступного тижня, а також подякував віцепрезидентці Камалі Харріс, назвавши її "надзвичайним партнером".

Байден запропонував кандидатуру Харріс замість себе

Джо Байден також звернувся до представників Демократичної партії, запропонувавши замість своєї кандидатури на пост президента Камалу Харріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Харріс своєю віцепрезиденткою. І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Зробімо це", - наголосив він у у соцмережі X.

Очікування, що Байден зійде з дистанції

17 липня видання Politico, посилаючись на результати закритого соціологічного аналізу, повідомило, що альтернативні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах у США випереджають Джо Байдена в середньому на три відсоткових пункти в семи так званих "хитких" штатах.

18 липня видання Axios з посиланням на слова кількох неназваних високопоставлених представників партії повідомило про те, що зростаючий тиск з боку лідерів Демократичної партії США та близьких друзів переконає президента Джо Байдена ухвалити рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними.

До цього високопоставлені демократи, зокрема колишній президент США Барак Обама, ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі і представники партії в Сенаті і Палаті представників висловили занепокоєння, що Байден програє вибори. Тим часом 20 демократів у Палаті представників і два сенатори закликали його відмовитися від участі в перегонах, нагадує AFP.

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