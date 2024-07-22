Зеленський про заяву Байдена: Важке, але сильне рішення

Зеленський про заяву Байдена: Важке, але сильне рішення22 липня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про вихід президента США Джо Байдена з передвиборних перегонів.
"За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення", - написав Зеленський в соціальній мережі Х у ніч на понеділок, 22 липня.
Як вказав президент, Байден "підтримав Україну в найдраматичніший момент в історії, допоміг запобігти путінській окупації країни" та продовжує підтримувати українців протягом війни.
"Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії", - зазначив Зеленський.
Байден підтримав кандидатуру Харріс
Ввечері 21 липня Байден повідомив про рішення вийти з президентських перегонів. За його словами, так буде краще для його партії та країни.
У зверненні до Демократичної партії він запропонував замість своєї кандидатури на виборах нинішню віцепрезидентку США Камалу Харріс.
Байден залишиться президентом до кінця свого терміну. Вибори відбудуться 5 листопада. Від Республіканської партії на них балотується колишній президент Дональд Трамп.
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