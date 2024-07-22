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ПолітикаСполучені Штати Америки

Зеленський про заяву Байдена: Важке, але сильне рішення

Анастасія Шепелева
22 липня 2024 р.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за лідерство та висловив сподівання, що наступний президент США не дасть Росії досягти успіху в Україні.

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Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден, 2023 рік
Зеленський подякував Байдену за непохитну підтримку Фото: Yuri Gripas/UPI Photo/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про вихід президента США Джо Байдена з передвиборних перегонів

"За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення", - написав Зеленський в соціальній мережі Х у ніч на понеділок, 22 липня.

Як вказав президент, Байден "підтримав Україну в найдраматичніший момент в історії, допоміг запобігти путінській окупації країни" та продовжує підтримувати українців протягом війни.

"Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії", - зазначив Зеленський. 

Байден підтримав кандидатуру Харріс

Ввечері 21 липня Байден повідомив про рішення вийти з президентських перегонів. За його словами, так буде краще для його партії та країни. 

У зверненні до Демократичної партії він запропонував замість своєї кандидатури на виборах нинішню віцепрезидентку США Камалу Харріс

Байден залишиться президентом до кінця свого терміну. Вибори відбудуться 5 листопада. Від Республіканської партії на них балотується колишній президент Дональд Трамп.

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