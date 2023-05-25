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Мінськ, архівне фотоФото: Christian Thiele/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Росія і Білорусь підписали угоду про ядерну зброю

Сергій Ромашенко | Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

Договір підписано в Мінську міністрами оборони РФ і Білорусі. У Москві наголосили, що, розміщуючи зброю, не передають Білорусі контроль над нею.

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Росія і Білорусь узгодили умови розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У четвер, 25 травня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і його білоруський колега Віктор Хренін підписали в Мінську "документи, що визначають порядок тримання російської нестратегічної ядерної зброї в спеціальному сховищі на території Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні пресслужби білоруського міноборони.

За словами Шойгу, здійснювані Росією і Білоруссю заходи "відповідають усім чинним міжнародно-правовим зобов'язанням". Він також додав, що Росія, розміщуючи в Білорусі нестратегічну ядерну зброю, не передає її Мінську, і що контроль над нею та рішення про її застосування залишаються за Москвою. Водночас Хренін назвав ядерну зброю РФ у Білорусі "відповіддю на агресивну політику недружніх країн". Як повідомлялося, ранішеу Мінську заявляли, що не вважають порушеннямДоговору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї

В ЄС кажуть про нову провокацію

"Безумовно, це не є кроком ні до деескалації, ні до зниження напруженості", - відповів офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Пітер Стано на питання DW про підписану Москвою та Мінськом угоду про розміщення на білоруській території російського ядерного арсеналу. Він назвав цей договір новою провокацією в контексті незаконної агресії Росії та Білорусі, що співпрацює з нею. "ЄС, звичайно, дуже уважно слідкуватиме за його реалізацією і реагуватиме відповідним чином", - заявив Стано на брифінгу в Брюсселі 25 травня.

Будівництво сховища

Президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія на прохання Мінська розмістить свою тактичну ядерну зброю в Білорусі. Будівництво сховища для цієї зброї в Білорусі планують завершити до 1 липня.

Читайте також: Навіщо Путін розміщує тактичну ядерну зброю в Білорусі

Москва вже передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї, і надала допомогу в переобладнанні білоруських літаків для застосування спеціальних боєприпасів. Білоруські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку в Росії.

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