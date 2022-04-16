Остаточної відповіді щодо гарантів безпеки України ще немає - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

"На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, - підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація - ... від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю, окремо буде від Євросоюзу", - цитує Зеленського у суботу, 16 квітня, онлайнвидання "Українська правда".

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Зеленський зазначив, що говорив з цього питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а також з представниками Франції та Німеччини.

"Ми перше коло розмови будемо робити у такому форматі на п'ятьох - Британія, США, Німеччина, Франція, Польща. Потім будуть доєднані інші країні. Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання - що хочемо ми і що готові нам надати", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським онлайнмедіа.

Два документи за підсумками переговорів з РФ

Водночас Зеленський наголосив, після того, як сталі відомі свідчення ймовірних звірств російських військових у київських передмістях Буча і Бородянка, не всі країни готові сідати за стіл переговорів з Москвою. Тому за результатами переговорів з Росією можуть з'явитись два документи.

"РФ хотіла б бачити один договір, куди б все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", - цитує Зеленського видання. За його словами, у результаті можуть з'явитися два документи: один за гарантіями безпеки для України, другий - безпосередньо угода між Україною і РФ.

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Вихід з переговорів не виключається

Під час розмови з онлайнмедіа Зеленський, однак, наголосив, що перемовини з РФ зайдуть у глухий кут, якщо російські війська знищать українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь.

"Маріуполь - це може бути, як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на будь-якому форматі переговорів. Я вважаю, що це їхня велика помилка, якщо вони справді говорять про те, що хочуть закінчити війну. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями й нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим складніше буде", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським онлайнмедіа.

Останніми днями в Україні ширяться заяви українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, що у них закінчились боєприпаси і провіант. Зважаючи на це і відсутність підтримки чи вирішення питання з боку Києва, військовослужбовці попереджають про критичні наслідки. Раніше в інтерв'ю DW радник Офісу президента Олексій Арестович пояснював, що можливості деблокувати Маріуполь немає. "Наші війська не пройдуть по степу 120 кілометрів під ударами авіації з анексованого Криму та Ростовської області РФ. Жодна ПВО, яка слідує в колоні, не зможе відбити масовану повітряну атаку. Ми просто поховаємо ті резерви, які є і можуть туди висунутись", - пояснив він.