Зеленський: Україна має визначитись щодо ОРДЛО й Криму

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52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 16 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 'першу половину суботи 16 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями суботи, 16 лютого (час київський).
++23.30++
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має визначитись, якими вона хоче бачити окуповані території. Про це глава держави сказав в інтерв'ю українським журналістам. "Щодо Донбасу в мене багато питань. Питання, чого ми хочемо від цього, чого хоче народ. Там є люди, які нас ненавидять, а є люди, громадяни України, які хочуть, щоб ми там були", - сказав Зеленський, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". "8 років Росія не вважає це нашим, не вважає Крим нашим. У нас є різні позиції щодо окупованих територій", - визнав він.
++23.13++
У Харківській області триває організована евакуація з Лозової та Барвінкова, оскільки бойові дії можуть зміститися до цих населених пунктів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "З Лозової та Барвінкова на Ізюмському напрямку виїхали майже 40 тисяч осіб. Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади й евакуюватися", - написав Синєгубов. Він запевнив, що влада вживає заходів безпеки з урахуванням провокацій, скоєних росіянами в Краматорську, коли ракетний удар було завдано по залізничному вокзалу, звідки збиралися евакуюватися жителі міста. "Ми вживаємо заходів безпеки, міняємо маршрути (евакуації - Ред.)", - написав посадовець.
++22.48++
Італія закриває порти для російських суден, пише видання Il Gazzettino. Судна, що вже перебувають в портах республіки, повинні негайно залишити їх після завершення необхідної комерційної діяльності. Про аналогічну заборону, яка починає діяти 17 квітня, повідомила і Румунія. За даними радіостанції Europa FM, захід не торкнеться суден, які потребують допомоги, а також суден, які перевозять товари до країн Євросоюзу.
++22.15++
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон запевнив українського президента Володимира Зеленського у подальшій підтримці України для захисту від агресії РФ. Він пообіцяв, що Лондон найближчими днями поставить Києву бронетехніку, ідеться у повідомленні Даунінг-стрітпро телефонну розмову Джонсона і Зеленського. Глава уряду Великобританії заявив, що продовжить тісне співробітництво з союзниками та партнерами задля забезпечення Україні можливості захистити свій суверенітет найближчими тижнями і місяцями.
++21.58++
За 24 години територію України залишили ще понад 40 тисяч людей, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН). Загалом, за цими даними, від початку російського вторгнення в Україну число втікачів сягнуло 4,8 мільйона людей. Крім того, до сусідніх з Україною країн від війни втекли близько 215 тисяч громадян третіх країн, переважно студенти та іноземні працівники.
++21.33++
За час війни в Україні загинув 21 журналіст, випливає зі списку комітету українського парламенту з питань свободи слова. У повідомленні не йдеться про те, які засоби масової інформації представляли загиблі, а також не повідомляються причини смерті. Укладачі переліку поклали провину за загибель журналістів на російські сили.
++21.19++
У міністерстві оборони РФ заявляють, що "зачистили повністю" міську територію Маріуполя від полку "Азов" та українських військових. Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на речника відомства Ігоря Конашенкова. Він каже, що "азовці" заблоковані на території заводу "Азовсталь" і "єдиний їхній шанс врятуватися - скласти зброю і здатися".
Водночас Маріупольська міська рада з посиланням на президента України Володимира Зеленського інформує у Telegram, що "тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися". "Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає", - цитує канал слова Зеленського.
++20.35++
Евакуація людей з Лисичанська повністю зірвана через щільні та масові обстріли, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук у Telegram. Водночас вона зазначила, що протягом 16 квітня гуманітарними коридорами евакуйовано 1449 людей, з яких з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті виїхала 1381 людина, інші - з кількох міст Луганщини.
++20.03++
Суд у Львові відправив під арешт проросійського українського політика, народного депутата Віктора Медведчука, що перебуває в опозиції до чинної влади. Згідно з ухвалою суду, Медведчук не може внести заставу, аби вийти з-під варти. Захист політика може оскаржити судове рішення. 12 квітня Медведчука було затримано, коли він намагався перетнути український кордон. Після початку війни Росії проти України політик втік з-під призначеного йому домашнього арешту.
++19.50++
ЄС дає зброю, але не ту, про яку просила Україна, написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що зброя їде до України надто довго. "У цю гру можна грати довго, але виграє від неї точно не демократія", - підсумував Подоляк.
++19.06++
Український олігарх Рінат Ахметов обіцяє допомогти з відбудовою Маріуполя, значною мірою зруйнованого внаслідок бомбардувань і обстрілів російських військ. "Маріуполь - це глобальна трагедія та глобальний приклад героїзму. Для мене Маріуполь був і завжди буде українським містом", - зазначив Ахметов, відповідаючи на запитання інформагентства Reuters. За словами олігарха, чиїй компанії належать два металургійні заводи в місті, він перебуває в щоденному контакті їхнім керівництвом. Ахметов також повідомив, що з 23 лютого перебуває на території України, утім, не уточнив, де саме.
++18.49++
Журналісти інформаційного агентства Reuters побували в Маріуполі, зокрема поблизу металургійного комбінату "Імені Ілліча". Про взяття під контроль цього підприємства міністерство оборони Росії заявило 15 квітня. "Завод перетворився на безмовні руїни з понівеченої сталі та підірваного бетону, без будь-яких ознак присутності захисників. Зовні на прилеглих вулицях лежало не менше як пів дюжини тіл мирних жителів, у тому числі жінка в рожевій куртці та білих туфлях", - так репортери описали побачене, опублікувавши відеозапис.
++18.15++
Псевдореферендум на Херсонщині окупаційна влада РФ планує провести з 1 до 10 травня цього року, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. "У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку (...) У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок", - написала Людмила Денісова у Facebook про ймовірні наміри влади РФ щодо створення так званої "ХНР" на території української Херсонщини.
++17.54++
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1" розповів про руйнування та пошкодження понад тисячі українських навчальних закладів внаслідок російської агресії. "З початку російського вторгнення на територію України повністю зруйновано 91 навчальний заклад, частково зазнали пошкоджень 923 установи", - заявив Шкарлет. Як він зазначив, статистика щодня змінюється, оскільки після обстрілів підтверджуються нові факти руйнувань. За словами міністра, навчальні заклади отримали різні пошкодження: в одних вибито вікна, в інших зруйновано стіни. Згідно з попередніми підрахунками, сума збитків, заподіяних навчальним закладам, становить понад п'ять мільярдів доларів США. Про відновлення освітньої інфраструктури України вже є домовленість із Євросоюзом, повідомив Шкарлет.
++17.50++
Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори з Росією щодо завершення війни зайшли в глухий кут. Водночас якщо російські військові уб'ють українських бійців, що тримають оборону в оточеному Маріуполі, це "поставить крапку на всіх перемовинах", сказав Зеленський. Він згадав звірства, свідчення яких залишилися після окупації російськими військами київських передмість Буча та Бородянка. У цьому контексті президент заявив: "Маріуполь - це може бути, як десять Бородянок".
++17.02++
Український уряд не поінформований у деталях про рішення Берліна збільшити обсяги військової допомоги Києву. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник. "Заява про збільшення військової допомоги звучить, на перший погляд, добре. Але український уряд взагалі не повідомлений про деталі", - цитує дипломата німецьке видання Welt am Sonntag.
++16.32++
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про зрив евакуації з Лисичанська через обстріли російських військ. "Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах", зазначив він на своєму каналі в Telegram. Водночас, за інформацією Гайдая, вдалося евакуювати 42 жителів Сєвєродонецька, 11 жителів Рубіжного, 14 осіб з Кремінної та шістьох - з Попасної.
++16.10++
Швейцарія вимагає усунення російських та білоруських офіційних осіб з топових позицій в міжнародних спортивних федераціях. Відповідного листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) написала міністерка спорту та оборони Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd). Відповідні повідомлення в швейцарській пресі в суботу підтвердили в Федеральній службі спорту. Як назначено в листі, з огляду на ситуацію в України, відмови в участі спортсменів у змаганнях за кордоном недостатньо. У Швейцарії розташовані штабквартири багатьох міжнародних спортивних організацій, зокрема МОК, ФІФА та УЄФА.
++15.28++
Федеральна поліція Німеччини оприлюднила актуальні дані щодо кількості біженців, які прибули з України до Німеччини. На сьогодні число становить 350 649 осіб. В основному це жінки, діти та літні люди.
++15:05++
Російське міністерство закордонних справ у відповідь на санкції Великобританії проти РФ заборонило в'їзд до країни прем'єр-міністру держави Борису Джонсону, главі МЗС Елізабет Трасс, міністру оборони Бену Воллесу та експрем'єр-міністерці Терезі Мей. "Будь-які санкційні нападки неминуче вдарять по ініціаторах і отримають рішучу відсіч", - йдеться в заяві російського МЗС. Загалом обмеження запровадили щодо 13 високопосадовців, серед яких також - віцепрем'єр та міністр юстиції Домінік Рааб, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шеппс, міністерка внутрішніх справ Пріті Пател, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг та міністерка діджиталізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Доріс.
++14:50++
Російські військові 16 квітня знову завдали ракетного удару по одному з центральних районів Харкова, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Знову в один із центральних районів міста Харків потрапила ракета окупантів. 18 осіб травмовано та госпіталізовано до медичних закладів. На жаль, 1 людина загинула на місці. Наразі рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Він ще раз відзначив необхідність дотримуватися обережності і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
++14:10++
Близько 700 українських військовослужбовців перебувають у полоні в Росії, водночас приблизно стільки ж росіян в полоні в Україні, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Щодо військових, у нас в принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їхніх полонених, і у них приблизно така сама кількість", - розповіла Верещук в ефірі національного телемарафону 16 квітня. Вона також заявила, що війська РФ беруть в заручники також цивільних українців - наразі їх налічується понад 1000 людей, з яких близько 500 - жінки. Верещук наголосила, що Київ не обмінюватиме цивільних на військових РФ, адже це суперечить Женевській конвенції. "Ми не будемо порушувати міжнародне гуманітарне право, і тому ми вимагаємо відпустити без жодних умов і передати українській стороні цивільних", - закликала Верещук.
++13:48++
Одна людина загинула, кілька осіб поранені унаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва в суботу вранці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Вибухи були в Дарницькому районі. Один загиблий, кілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхні життя", - сказав Кличко в ефірі телемарафону в суботу, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він також сказав, що не може заборонити киянам, які залишили з початку війни свої будинки, повертатися, але рекомендував поки що цього не робити. "Місто Київ було і залишається ціллю агресора, і ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці триватимуть", - сказав київський міський голова
Він також зазначив, що зелені зони навколо Києва, особливо з півночі, заміновані російськими військами, там багато ракет, що не розірвалися, та снарядів і є випадки підриву людей.
++13:28++
Понад 70 тисяч мешканців Луганщини, попри заклики евакуюватися, залишаються в області, повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай. За його даними, за 52 дні повномасштабної війни РФ проти України організованою евакуацією з регіону вивезли більше 32 тисяч осіб, понад 200 тисяч людей виїхали самостійно. Гайдай наголошує, що залишатися на Луганщині небезпечно через посилення цілеспрямованих обстрілів житлових масивів. "Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до непізнаваності - там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70 відсотків. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни", - пише Гайдай та закликає людей до евакуації.
++13:00++
Жителі західної та східної частин Німеччини по-різному реагують на війну Росії в Україні та її наслідки. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey. Так, у західній частині ФРН майже дві третини населення (64 відсотки) готові відмовитися від російських енергоносіїв навіть у разі нестачі енергії. На сході країни на такий крок згодні піти лише 42 відсотки опитаних. На заході ФРН також значно більше людей готові економити на опаленні та менше їздити на автомобілі у разі дефіциту енергоносіїв. Якщо у так званих "старих" федеральних землях на це згодні від 55 до 70 відсотків респондентів, то у "нових" - менше половини.