Зеленський назвав приблизні втрати українських військових з початку війни

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52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 16 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину п'ятниці, 15 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями першої половини суботи, 16 лютого (час київський).
++07.08++
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та низка високопосадовців, що працюють у галузі фінансів, відвідають наступного тижня Вашингтон для участі у засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.
++06.22++
"Німеччина не може і не відмовлятиме у прийомі біженцям з України", - заявив федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland. Тим часом кількість жителів України, які прибувають до Німеччини залізницею, значно скоротилася у порівнянні з піком на початку війни: з 8200 до приблизно 2500 осіб на день.
++05.41++
Німецький оператор міжнародних автобусних перевезень Flixbus відновлює рейси до Києва. Перші автобуси за маршрутами Варшава - Київ та Прага - Київ вирушать у понеділок, 18 квітня.
++05.15++
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі. Як повідомив Залужний у публікації у Facebook, під час розмови було обговорено тяжкі бої на рубежі Харків - Ізюм, стримування наступу військ РФ у Луганській та Донецькій областях, критична ситуація у Маріуполі та ракетні обстріли всієї території України. Залужний також розповів Міллі про потреби українських військових в озброєннях та боєприпасах.
++04.48++
Унаслідок бойових дій за весь час вторгнення Росії в Україну загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, ще близько 10 тисяч вояків дістали поранення. Про це в інтерв’ю CNN повідомив президент України Володимир Зеленський. Втрати російської сторони, за його словами, становлять 20 тисяч загиблих. Раніше міноборони РФ визнало загибель близько 1350 російських військовослужбовців.
++03.41++
Місто Сєвєродонецьк Луганській області зруйноване практично на 70 відсотків унаслідок обстрілів російськими військами, повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
"Наразі місто майже відсотків на 70 зруйноване. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони непридатні для проживання", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом, цитує "Інтерфакс-Україна".
За словами Стрюка, поки що неможливо точно порахувати, скільки житлових будинків було зруйновано, тому що "місто перебуває настільки під щільним вогнем, що єдине, що можливо, - це розвести якусь гуманітарну допомогу, а ДСНС - вивести людей для евакуації".
Наразі в Сєвєродонецьку ще залишається близько 20 тисяч людей з орієнтовно 135 тисяч жителів міста загалом, додав посадовець. Стрюк також зазначив, що обстріли відбуваються хаотично, і під них потрапляють практично всі райони Сєвєродонецька. "Зрівнюються із землею і житлові будинки, об'єкти й соціальної, і критичної інфраструктури. На жаль, так, місто знищується", - пояснив він.
++03.28++
МЗС Росії розіслало всім країнам, включаючи США, ноту через постачання озброєнь Україні, повідомила "Інтерфаксу" речниця відомства Марія Захарова. "Так. По всіх країнах", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи насправді відповідає публікація газети The Washington Post, в якій стверджувалося, що Москва направила Вашингтону ноту через постачання озброєнь Україні. У публікації йшлося, що постачання зброї Києву посилює ситуацію в Україні та може призвести до "непередбачуваних наслідків".
++03.18++
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 237 військовослужбовців ЗСУ, з яких 34 - посмертно. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.
Зеленський окремо згадав присвоєння звання Героя України полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України. "За особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів", - пояснив Зеленський.
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В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель - мер міста
У звільненому від російських військ Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, з яких 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, а ще 187 частково пошкоджено. Такі цифри з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat поширив мер звільненого міста Олександр Маркушин. "Знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - йдеться в дописі в Telegram-каналі міського голови Ірпеня.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну та втратила шанси на відновлення зв'язків із будь-яким регіоном країни.
"Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани або журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає і ніколи не вже сприйматиме увесь український народ", - сказав він. "Росія назавжди програла Україну. Та і що там говорити - увесь світ програла. Ніде вже її не будуть сприймати", - сказав український президент у своєму традиційному відеозверненні.
Крім того, Зеленський висловив переконання, що саме успіхи військових ЗСУ та західні санкції проти Росії визначать, скільки ще триватиме війна Росії проти України. "Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Дуже. Історично значимі, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. (...) Санкції проти Росії серйозні й економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування", - наголосив Зеленський.
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Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Києву
Берлін збільшить видатки на надання військової допомоги Україні. За словами німецьких урядовців, йдеться про суму не менше двох мільярдів євро, з яких левова частка передбачена для України. Ще близько 400 мільйонів євро з цієї суми мають надійти в європейського фонду European Peace Facility, що у тому числі закуповує зброю для України.
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