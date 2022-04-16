Зеленський назвав приблизні втрати українських військових з початку війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину п'ятниці, 15 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями першої половини суботи, 16 лютого (час київський).

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та низка високопосадовців, що працюють у галузі фінансів, відвідають наступного тижня Вашингтон для участі у засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Берлін не обмежуватиме прийом біженців з України

"Німеччина не може і не відмовлятиме у прийомі біженцям з України", - заявив федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland. Тим часом кількість жителів України, які прибувають до Німеччини залізницею, значно скоротилася у порівнянні з піком на початку війни: з 8200 до приблизно 2500 осіб на день.

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Німецький оператор міжнародних автобусних перевезень Flixbus відновлює рейси до Києва. Перші автобуси за маршрутами Варшава - Київ та Прага - Київ вирушать у понеділок, 18 квітня.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі. Як повідомив Залужний у публікації у Facebook, під час розмови було обговорено тяжкі бої на рубежі Харків - Ізюм, стримування наступу військ РФ у Луганській та Донецькій областях, критична ситуація у Маріуполі та ракетні обстріли всієї території України. Залужний також розповів Міллі про потреби українських військових в озброєннях та боєприпасах.

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Київ: За весь час війни загинуло до 3 тисяч українських військових

Унаслідок бойових дій за весь час вторгнення Росії в Україну загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, ще близько 10 тисяч вояків дістали поранення. Про це в інтерв’ю CNN повідомив президент України Володимир Зеленський. Втрати російської сторони, за його словами, становлять 20 тисяч загиблих. Раніше міноборони РФ визнало загибель близько 1350 російських військовослужбовців.

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Сєвєродонецьк на Луганщині зруйнований практично на 70 відсотків

Місто Сєвєродонецьк Луганській області зруйноване практично на 70 відсотків унаслідок обстрілів російськими військами, повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Наразі місто майже відсотків на 70 зруйноване. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони непридатні для проживання", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Стрюка, поки що неможливо точно порахувати, скільки житлових будинків було зруйновано, тому що "місто перебуває настільки під щільним вогнем, що єдине, що можливо, - це розвести якусь гуманітарну допомогу, а ДСНС - вивести людей для евакуації".

Наразі в Сєвєродонецьку ще залишається близько 20 тисяч людей з орієнтовно 135 тисяч жителів міста загалом, додав посадовець. Стрюк також зазначив, що обстріли відбуваються хаотично, і під них потрапляють практично всі райони Сєвєродонецька. "Зрівнюються із землею і житлові будинки, об'єкти й соціальної, і критичної інфраструктури. На жаль, так, місто знищується", - пояснив він.

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МЗС Росії розіслало всім країнам, включаючи США, ноту через постачання озброєнь Україні, повідомила "Інтерфаксу" речниця відомства Марія Захарова. "Так. По всіх країнах", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи насправді відповідає публікація газети The Washington Post, в якій стверджувалося, що Москва направила Вашингтону ноту через постачання озброєнь Україні. У публікації йшлося, що постачання зброї Києву посилює ситуацію в Україні та може призвести до "непередбачуваних наслідків".

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Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження 237 військовослужбовців ЗСУ, з яких 34 - посмертно. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.

Зеленський окремо згадав присвоєння звання Героя України полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України. "За особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів", - пояснив Зеленський.

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В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель - мер міста

У звільненому від російських військ Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, з яких 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, а ще 187 частково пошкоджено. Такі цифри з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat поширив мер звільненого міста Олександр Маркушин. "Знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - йдеться в дописі в Telegram-каналі міського голови Ірпеня.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну та втратила шанси на відновлення зв'язків із будь-яким регіоном країни.

"Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани або журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає і ніколи не вже сприйматиме увесь український народ", - сказав він. "Росія назавжди програла Україну. Та і що там говорити - увесь світ програла. Ніде вже її не будуть сприймати", - сказав український президент у своєму традиційному відеозверненні.

Крім того, Зеленський висловив переконання, що саме успіхи військових ЗСУ та західні санкції проти Росії визначать, скільки ще триватиме війна Росії проти України. "Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Дуже. Історично значимі, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. (...) Санкції проти Росії серйозні й економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування", - наголосив Зеленський.

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Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Києву

Берлін збільшить видатки на надання військової допомоги Україні. За словами німецьких урядовців, йдеться про суму не менше двох мільярдів євро, з яких левова частка передбачена для України. Ще близько 400 мільйонів євро з цієї суми мають надійти в європейського фонду European Peace Facility, що у тому числі закуповує зброю для України.

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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів. Автор: Микола Пермяков

