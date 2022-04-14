У ФРН розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) подала до прокуратури Берліна заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням відомостей, що становлять держтаємницю, оприлюднених під час закритих слухань стосовно війни РФ проти України. Це у четвер, 14 квітня, підтвердили агенції AFP в офісі голови комітету. Раніше аналогічну інформацію оприлюднив журнал Focus.

За даними AFP, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила радіопереговори військових Збройних сил РФ, в яких міститься докладна інформація про вбивства українських мирних жителів. Існує підозра, що деталі переговорів пізніше було передано ЗМІ.

BND представила у Бундестазі протоколи перехоплення

Минулого тижня BND подала протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб. Копії протоколів було також надіслано комітетам Бундестагу з оборони та закордонних справ. За даними Focus, витік інформації міг статися на цьому етапі. Встановити це тепер належить прокуратурі Берліна.

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Після того, як стало відомо про протоколи перехоплення, російські військові закрили канали, якими йшли переговори, зазначив Focus. Крім того, за даними співрозмовників, близьких до НАТО, було також заблоковано доступ до інших джерел інформації.