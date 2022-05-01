Шольц запевняє, що швидко ухвалює рішення щодо України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкинув закиди лідерів опозиції в тому, що він виявляє нерішучість щодо постачання важких озброєнь Україні. "Я ухвалюю рішення швидко - і в координації з нашими союзниками", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опубліковане у неділю, 1 травня.

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За словами Шольца, він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини". Наполягаючи на правильності обраного курсу, канцлер наголосив, що "не настільки полохливий, щоб подібні звинувачення (опозиції. - Ред.) справляли на нього надто сильне враження". Водночас він наголосив, що жорстка критика його рішень є цілком легітимною, оскільки це є "частиною демократії". "Опозиція кидає серйозний виклик. Для цього вона існує", - сказав Шольц.

Говорячи про кількість незадоволених його політикою жителів Німеччини, канцлер зазначив, що "на опитування думок слід звертати увагу, але не можна робити свої дії залежними від них, особливо в питаннях війни і миру це могло б стати вибухонебезпечним".

Парламентська опозиція критикує канцлера

Голова ХДС Фрідріх Мерц виступає у Бундестазі

Напередодні прем'єр-міністр Баварії та голова опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) розкритикував позицію Шольца та правлячої коаліції щодо ситуації в Україні. Він звинуватив канцлера в нерішучості та спробі уникнути дискусії про постачання важких озброєнь Києву. "Це не відповідає претензіям на лідерство та тиску очікувань, які покладаються на ФРН як на найбільшу і сильну державу в Європі", - заявив Зедер.

Ще раніше позицію Шольца щодо України розкритикував голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). За його словами, своєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї європейської спільноти.

Рекордне невдоволення Шольцем у ФРН

Відповідно до соціологічного опитування, проведеного інститутом Insa на замовлення Bild am Sonntag, роботою голови німецького кабінету міністрів незадоволені 54 відсотки респондентів (32 відсотки - задоволені). Це рекордно низький рівень підтримки Шольца з моменту його вступу на посаду і вперше, коли про своє невдоволення канцлером заявила більшість опитаних.