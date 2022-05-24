 Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.05.2022

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Європа

Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав ексклюзивне інтерв'ю DW під час свого візиту до країн Африки, наголосивши, що співпраця демократичних країн є основою для протистояння теперішньому та майбутнім викликам.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), здійснюючи перший від початку перебування на цій посаді офіційний візит до країн Африки, 24 травня дав ексклюзивне інтерв'ю медіакомпанії DW. Під час інтерв'ю Шольц наголосив на необхідності тіснішої співпраці країн Африки та Європи, а також знову пояснив позицію Берліна щодо війни Росії проти України.Пропонуємо фрагмент інтерв'ю.

DW: Африка невдовзі відчує наслідки війни в Україні: очікується нестача продуктів харчування, пального, добрив. Чи готова Німеччина нести відповідальність за захист від наслідків війни тих країн, які не мають жодного стосунку до конфлікту?

Олаф Шольц: Насамперед: Росія напала на Україну, розпочавши жорстоку війну проти сусідньої держави, тому наша згуртованість дуже важлива для того, щоб дати Україні шанс захистити себе, свою територіальну цілісність та свій суверенітет. Це важливо задля збереження миру на всій планеті. Ми маємо бути єдині в тому, що ніколи більше не буде жодної вдалої спроби силою змінити кордони якоїсь держави - а це саме те, що Росія зараз намагається зробити, і з чим ми не готові змиритися. Україну зараз підтримує багато держав. Це і фінансова допомога, і зброя, і санкційний режим проти Росії, мета якого - переконати (Кремль. - Ред.) відмовитися від військового рішення, розпочати переговори з Україною та вивести війська з її території.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і журналістка DW Мануела Кюфнер

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і журналістка DW Мануела Кюфнер

З іншого боку, очевидним є і те, що від російської агресії страждає багато країн світу - і ми сповнені рішучості допомогти їм. Тому ми й докладаємо спільних зусиль для боротьби з голодом, підтримуємо держави, які зазнають економічних труднощів - і обговорюємо, як ми можемо співпрацювати під час нинішньої кризи. Але головне зараз - зупинити війну, і якщо Росія припинить бойові дії і буде готова до миру, це буде найкраще для планети.

Яку конкретну допомогу можуть очікувати від Німеччини такі країни як Судан, Сомалі та Нігер?

Ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму ООН і запускаємо ініціативу проти очікуваної нестачі продовольства. Також ми плануємо під егідою ООН працювати з іншими країнами, переконуючи їх приєднатися до спільних зусиль.

Роберт Габек (Robert Habeck), віцеканцлер у вашому кабінеті, висловився з приводу спільної ініціативи ЄС і США щодо зниження цін на пальне у всьому світі. Як цього планується досягти?

На нас чекає дуже складна ситуація з цінами на пальне. Очевидно, що державними субсидіями тут багато чого не досягнеш, особливо на глобальному рівні. Необхідно збільшувати постачання газу та інших енергоносіїв, щоб держави могли дозволити собі їх сплатити.

А як ви збираєтесь подолати проблему нестачі енергоносіїв?

Ми зараз ведемо переговори з країнами, які видобувають нафту й газ, і намагаємося переконати їх збільшити видобувні потужності.

Минуло вже три місяці з моменту нападу Росії на Україну. Ви є одним із небагатьох світових лідерів, які досі ведуть прямий діалог із Володимиром Путіним. Багато хто зараз задається питанням, чи не втратив Путін контакт із реальністю. Яке ваше враження від розмов із ним?

Це жорстока агресія і дуже жорстока війна, яка є виявленням імперського підходу. Він (Путін. - Ред.) прагне захопити території сусідньої держави, і це те, з чим ми не змиримося ніколи. Тому ми підтримуємо Україну, як я вже згадував. З іншого боку, необхідне пряме спілкування з Путіним, необхідно говорити йому про наші вимоги припинити війну, яка не скінчиться для країни нічим хорошим. Не варто забувати, що санкції завдають сильного удару по економіці Росії вже сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Вони перекреслять можливості економічного розвитку на десятиліття. Негативний вплив уже є, і він триватиме, і щоб зупинити його, потрібно припинити війну.

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Олаф Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав ексклюзивне інтерв'ю DW під час свого візиту до країн Африки.  

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