 Київ розчарований поверненням ФРН газової турбіни в обхід санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

Київ розчарований поверненням ФРН газової турбіни в обхід санкцій

Росія має досить наявних потужностей для збереження сталих обсягів поставок газу до Європи, вважає офіційний Київ. Він закликав Оттаву скасувати рішення про передачу турбіни й "забезпечити цілісність санкційного режиму".

Будівля МЗС України у Києві

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Київ розчарований через передачу Канадою Німеччині турбіни для газогону "Північний потік". Як зазначається в спільній заяві  МЗСта міністерства енергетики України остання канадсько-німецька домовленість - це "підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії". "Цей небезпечний прецедент йде всупереч з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви", - переконані в українських відомствах.

Росія має досить можливостей для транзиту газу

Водночас у Києві вказують на те, що й без цієї турбіни Росія цілком у змозі "продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі". На доказ цього в МЗС України висувають аргумент, що компресорна станція газогону "Північній потік" обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. "Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень", - наголосили в заяві.

Крім того, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну, кажуть в українському відомстві. Нині Газпром використовує менше ніж 40 відсотків від оплачених потужностей, а навіть згідно з умовами чинного контракту з російським "Газпромом", Україна має достатньо можливостей, щоб повністю замістити газогін "Північний потік", кажуть у Києві. Крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, яким Росія вирішила відмовитися, хоч він здатний забезпечити подачу до 90 мільйонів кубів газу на добу, нагадали в відомстві.

Оттаву просять "забезпечити цілісність санкційного режиму"

"Вимога Росії щодо обов'язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування", - підсумували в заяві. Передача турбіни "дозволить Росії й надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи", застерігають у МЗС та міненергетики. Тож офіційний Київ закликав Оттаву скасувати рішення про передачу турбіни й "забезпечити цілісність санкційного режиму".

Нагадаємо, раніше цього дня уряд у Берліні привітав рішення Оттави зробити виняток з санкційного режиму проти РФ і передати газову турбіну до Німеччини для її подальшої експлуатації на газогоні "Північний потік".

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