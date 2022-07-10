Берлін привітав рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку"

Уряд Німеччини схвально сприйняв рішення Оттави повернути у ФРН турбіну для газопроводу "Північний потік", що нині перебуває на об'єкті компанії Siemens в Канаді. "Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив у зв'язку з цим у неділю, 10 липня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Напередодні, 9 липня, міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що Оттава як виняток на якийсь час відступить від чинних санкцій щодо Росії, щоб повернути до Німеччини турбіну для газопроводу "Північний потік", що проходила в Канаді техобслуговування.

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"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом дозвіл, що можна відкликати, який дозволить повернути відремонтовану турбіну "Північного потоку-1" до Німеччини, щоб підтримати здатність Європи отримувати надійні й доступні енергоносії, на період, поки ЄС проводитиме подальший відхід від російських нафти й газу", - зазначив Вілкінсон.

Зупинка газопроводу "Північний потік"

Раніше Росія обґрунтувала припинення прокачування газу трубою "Північного потоку", зокрема, браком турбіни. Втім, офіційний Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

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Зі свого боку, Київ закликав Оттаву не повертати турбіну і звинувачував Берлін у тому, що він піддався на російський "шантаж" після того, як Москва пояснила скорочення постачання газу трубопроводом "Північний потік" необхідністю профілактичних робіт.

У Києві розуміють, але критикують

Тим часом рішення Канади передати Німеччині газову турбіну з жалем прокоментував генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. На його думку, "Канада піддалась тиску". "Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла. Канада повертає турбіну і очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (...). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ", - написав Макогон у Facebook.