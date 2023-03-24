Франція теж заборонила TikTok на держслужбі

Влада Франції заборонила використання китайського відеододатку TikTok на робочих гаджетах державних службовців, повідомив у п'ятницю, 24 березня, міністр державної служби Станіслас Геріні.

"Для того, щоб гарантувати кібербезпеку наших адміністрацій і державних службовців, уряд вирішив заборонити розважальні додатки, як-от TikTok, на професійних телефонах державних службовців", - написав він у Twitter.

Урядовець наголосив, що заборона набуває чинності негайно і що державні служби будуть стежити за її дотриманням.

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Міністр додав, що протягом декількох тижнів деякі європейські та міжнародні партнери Франції вжили заходів, щоб обмежити або заборонити завантаження та встановлення додатку TikTok своїми адміністраціями та держслужбовцями.

Геріні пояснив, що розважальні додатки не мають достатнього рівня кібербезпеки та захисту даних для того, щоби застосовуватися на обладнанні адміністрацій.

Утім, міністр визнав, що в цьому приписі можливі й винятки, які можуть надаватися з професійних причин.

Раніше Європейська Комісія, Європейська Рада, а також уряди Нідерландів, Великобританії, США, Канади, Бельгії та Нової Зеландії заборонили чиновникам і службовцям використовувати цей китайський мобільний додаток на робочих пристроях через побоювання щодо зв'язків материнської компанії TikTok з комуністичним урядом у Пекіні та можливі безпекові загрози у зв'язку з цим.

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