Над TikTok згущуються хмари: гендиректора слухав Конгрес США

Під час кількагодинних слухань у Конгресі гендиректор TikTok Шоу Зі Чу не зміг розвіяти побоювань американських законодавців щодо потенційної загрози національній безпеці США через цю відеоплатформу.

Китайська відеоплатформа TikTok може опинитися на межі заборони в Сполучених Штатах. Так, під час проведених у четвер, 23 березня, слухань у Конгресі США генеральний директор компанії сінгапурець Шоу Зі Чу не зміг розвіяти всіх побоювань і застережень американських законодавців від обох партій щодо потенційних загроз, які може становити сервіс.

На ранковому засіданні комітету з питань торгівлі Палати представників гендиректор соціальної мережі зазнав украй інтенсивних допитів як з боку республіканців, так і з боку демократів, які побоюються, що Китай може використати відеосервіс для шпигунства, збору даних і таємного захисту інтересів Комуністичної партії. Законодавці не давали Чу жодної можливості для перепочинку, часто відмовляючи йому в розширенні своїх відповідей, передає інформаційна агенція AFP.

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Проблема захисту даних досі не вирішена

"ByteDance не належить і не контролюється китайським урядом і є приватною компанією", - наголосив Чу, маючи на увазі материнську компанію TikTok, що розташована в Китаї. "Ми вважаємо, що необхідні чіткі прозорі правила, які широко застосовуються до всіх технологічних компаній - право власності не є основою для вирішення цих проблем", - додав він.

На його думку, заборона TikTok стала б безпрецедентним актом щодо медіакомпанії з боку уряду США, відрізавши 150 мільйонів щомісячних користувачів у країні від додатку, який є особливо популярним серед молоді.

Утім Чу був змушений визнати, що деякі особисті дані американців все-таки підпадають під дію китайського законодавства, але запевнив, що вже невдовзі це змінять.

Гендиректор TikTok Шоу Зі Чу так і не зумів переконати конгресменів Фото: Jim Watson/AFP

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У Конгресі дедалі гучніше лунають вимоги заборонити TikTok

Самі конгресмени не раз під час слухань наголошували на необхідності заборонити діяльність TikTok у США або ж домогтися його перепродажу американському власнику.

"TikTok неодноразово обирав шлях до більшого контролю, більшого нагляду і більших маніпуляцій. Ваша платформа повинна бути заборонена", - заявила голова комітету Кеті МакМорріс Роджерс. 150 мільйонів американських користувачів TikTok - це "американці, про яких Комуністична партія Китаю може збирати конфіденційну інформацію і контролювати те, що ми бачимо, чуємо і в що віримо", додала представниця республіканців.

Натомість конгресмен-демократ Даррен Сото заявив: "TikTok має бути американською компанією з американськими цінностями і розірвати всі зв'язки з Комуністичною партією Китаю".

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Пекін застеріг щодо примусового продажу

Напередодні слухань міністерство торгівлі Китаю заявило, що буде "рішуче виступати проти" примусового продажу платформи, підкресливши, що будь-яка угода або відокремлення TikTok від материнської компанії вимагатиме схвалення китайської влади. "Примусовий продаж TikTok серйозно підірве довіру інвесторів з різних країн, включаючи Китай, до інвестицій у США", - сказав речник китайського міністерства.

Нині TikTok став предметом кількох законодавчих актів у США, включаючи один законопроєкт, підтриманий Білим домом, що фактично веде до заборони додатку. Цей проєкт знайшов підтримку законодавців обох найбільших американських партій попри політичні розбіжності між ними.

Британський парламент заборонив TikTok на всіх своїх пристроях

Тим часом парламент Великобританії у четвер вирішив заблокувати відеосервіс на всіх пристроях у своїй мережі після аналогічної заборони TikTok на британських урядових пристроях з міркувань безпеки.

Раніше США, Канада, Бельгія та Європейська Комісія вже заборонили використання й розміщення цього додатку на офіційних пристроях, нагадує агентство Reuters.

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