У Палаті представників США заборонили користуватись TikTok

Популярний відеододаток TikTok заборонено використовувати на всіх робочих пристроях у Палаті представників Конгресу США через небезпеку шпигунства. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на лист головного адміністративного директора палати до законодавців та їхніх співробітників з вимогою видалити додаток, відправлений у вівторок, 27 грудня. "Додаток вважається високоризиковим через низку питань", - йдеться у листі.

Раніше вже у 19 штатах США обмежили використання TikTok на пристроях, які є державними, через небезпеку шпигунства з боку китайського уряду.

Китайська компанія ByteDance Ltd, якій належить додаток, поки що не відреагувала на це рішення Палати представників США.

Обмеження TikTok у США

22 грудня Сена США схвалив законопроєкт про державні витрати у 1,66 трильйона доларів у 2023 році, який, серед передбачає й обмеження використання китайської соціальної мережі TikTok. Тепер це рішення має підтримати Палата представників США та президент США Джо Байден.

Конфлікт влади Сполучених Штатів та TikTok триває ще з часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація намагалася заблокувати можливість завантажувати ці додатки американським користувачам. Але ці укази так і не набули чинності, оскільки їхню дію зупинили американські суди. Згодом укази Трампа про заборону TikTik та WeChat скасував Джо Байден. Але водночас він наказав оцінити ризик, який потенційно можуть нести китайські застосунки національній безпеці країни.