У Великобританії урядовцям заборонять користуватися TikTok

Британські урядовці більше не зможуть користуватися TikTok на робочих телефонах. Раніше до схожих обмежень вдалися в ЄК, Європарламенті, США та Канаді.

Уряд Великобританії заборонить співробітникам використовувати відеододаток TikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки, зокрема, через імовірний ризик використання конфіденційних даних, повідомляє у четвер, 16 березня, агентство Reuters.

"Ми переходимо до системи, в якій урядові пристрої матимуть доступ лише до тих сторонніх додатків, які входять до попередньо затвердженого списку, - заявив британський міністр Олівер Доуден. - Ми також збираємося заборонити використання TikTok на державних пристроях. Ми зробимо це негайно".

У TikTok розчаровані рішенням

У TikTok вже відреагували на такі обмеження для британських урядовців, заявивши, що розчаровані рішенням.

"Ми вважаємо, що ці заборони ґрунтуються на фундаментальних неправильних уявленнях і зумовлені ширшою геополітикою, в якій TikTok і мільйони наших користувачів у Великобританії не відіграють жодної ролі", - йдеться в заяві представника TikTok, яку наводить Reuters.

Заборона в інших країнах

Раніше використовувати відеододаток заборонили держслужбовцям Єврокомісії, Європарламенту, а також співробітникам урядових установ США та Канади. Також уже два роки як TikTok заборонено використовувати в урядових смартфонах в Естонії. У Німеччині додаток заборонено використовувати на службових смартфонах у певних установах, приміром, у Федеральній інформаційній службі.

На Тайвані TikTok було повністю заборонено минулого грудня, додаток було оголошено таким, "що загрожує національній інформаційній та комунікаційній безпеці". Політичне підґрунтя має також заборона додатку в Індії, де 2020 року було заборонено низку китайських програм через суперечки з північним сусідом.

Читайте також: Дедалі більше країн забороняють використовувати TikTok у державних установах

У чому полягають основні побоювання щодо TikTok?

Після блискавичного злету додатку TikTok - за власними даними, ним користуються понад мільярд людей, - представники західних країн висловлюють занепокоєння щодо безпеки даних користувачів.

Додаток належить пекінській компанії Bytedance, яка постійно відкидає закиди, що китайська держава може мати доступ до додатку. "Після початку оприлюднення звітів про транспарентність 2019 року ми не отримали жодного запиту про дані від китайського уряду", - сказав речник компанії британській газеті Guardian.

Іще один пункт критики стосується контенту, який поширює або не поширює додаток.