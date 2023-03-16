  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
TikTok
TikTokФото: The Canadian Press/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

У Великобританії урядовцям заборонять користуватися TikTok

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Британські урядовці більше не зможуть користуватися TikTok на робочих телефонах. Раніше до схожих обмежень вдалися в ЄК, Європарламенті, США та Канаді.

https://p.dw.com/p/4OoRD

Уряд Великобританії заборонить співробітникам використовувати відеододаток TikTok на робочих пристроях з міркувань безпеки, зокрема, через імовірний ризик використання конфіденційних даних, повідомляє у четвер, 16 березня, агентство Reuters.

"Ми переходимо до системи, в якій урядові пристрої матимуть доступ лише до тих сторонніх додатків, які входять до попередньо затвердженого списку, - заявив британський міністр Олівер Доуден. - Ми також збираємося заборонити використання TikTok на державних пристроях. Ми зробимо це негайно".

У TikTok розчаровані рішенням 

У TikTok вже відреагували на такі обмеження для британських урядовців, заявивши, що розчаровані рішенням.

"Ми вважаємо, що ці заборони ґрунтуються на фундаментальних неправильних уявленнях і зумовлені ширшою геополітикою, в якій TikTok і мільйони наших користувачів у Великобританії не відіграють жодної ролі", - йдеться в заяві представника TikTok, яку наводить Reuters.

Заборона в інших країнах

Раніше використовувати відеододаток заборонили держслужбовцям Єврокомісії, Європарламенту, а також співробітникам урядових установ США та Канади. Також уже два роки як TikTok заборонено використовувати в урядових смартфонах в Естонії. У Німеччині додаток заборонено використовувати на службових смартфонах у певних установах, приміром, у Федеральній інформаційній службі. 

На Тайвані TikTok було повністю заборонено минулого грудня, додаток було оголошено таким, "що загрожує національній інформаційній та комунікаційній безпеці". Політичне підґрунтя має також заборона додатку в Індії, де 2020 року було заборонено низку китайських програм через суперечки з північним сусідом.

Читайте також: Дедалі більше країн забороняють використовувати TikTok у державних установах

У чому полягають основні побоювання щодо TikTok?

Після блискавичного злету додатку TikTok - за власними даними, ним користуються понад мільярд людей, - представники західних країн висловлюють занепокоєння щодо безпеки даних користувачів.

Додаток належить пекінській компанії Bytedance, яка постійно відкидає закиди, що китайська держава може мати доступ до додатку. "Після початку оприлюднення звітів про транспарентність 2019 року ми не отримали жодного запиту про дані від китайського уряду", - сказав речник компанії британській газеті Guardian.

Іще один пункт критики стосується контенту, який поширює або не поширює додаток.

 

Найпопулярніша водійка фури у TikTok (19.08.2021)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

США забороняє держслужбовцям користуватися TikTok на робочих пристроях

Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok

Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok

Держслужбовцям США дали 30 днів на видалення TikTok. Таку ж заборону вже запровадили й у Канаді та Єврокомісії.
Політика28 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Розстріляні військами РФ цивільні в Бучі, квітень 2022

Комісія ООН не знайшла доказів геноциду в Україні

Політика7 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Антиурядова акція проросійської партії "Шор" у Молдові

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Політика9 год. тому
Житловий будинок в Херсоні після російського обстрілу

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Як неурядові організації розслідують воєнні злочини армії РФ

Конфлікти10 год. тому
MQ-9 Reaper (архівне фото)

Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО

Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО

Конфлікти11 год. тому
external

Евакуація з підвалів: Як живе прифронтова Авдіївка

Евакуація з підвалів: Як живе прифронтова Авдіївка

Суспільство12 год. тому01:37 хв.
external

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США

Конфлікти12 год. тому00:40 хв.
Індійські студенти після евакуації з України, лютий 2022 року

Чому індійські студенти-медики повертаються в Україну?

Чому індійські студенти-медики повертаються в Україну?

Освіта14 год. тому
На головну сторінку