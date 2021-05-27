 Байден скасував укази Трампа, якими той намагався заборонити TikTok і WeChat | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

Байден скасував укази Трампа, якими той намагався заборонити TikTok і WeChat

Згідно з указами Джо Байдена, Білий дім здійснить оцінку ризиків, які можуть нести китайські додатки національній безпеці США.

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Президент США Джо Байден у середу, 9 червня, скасував низку указів свого попередника Дональда Трампа, якими той намагався заборонити роботу на території Сполучених Штатів низки китайських застосунків, зокрема TikTok і WeChat.

Адміністрація Трампа намагалася заблокувати можливість завантажувати ці додатки американським користувачам. Але ці укази так і не набули чинності, оскільки їхню дію зупинили американські суди.

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Натомість, як йдеться в новому указі Байдена, Білий дім здійснить оцінку ризиків, які потенційно можуть нести китайські застосунки національній безпеці країни. Зокрема, перевірятимуть зв'язки, які компанії-власники додатків можуть мати з китайськими армією або розвідкою, а також, чи збирають вони чутливі дані користувачів, повідомляє інформагенція dpa. В указі йдеться, що міністерство торгівлі США має зробити аналіз на підставі чітких даних про транзакції, пов'язані із застосунками, які розроблені в Китаї або контролюються ним. Впродовж 120 днів відомство має дати рекомендації стосовно того, як надалі захищати особисті дані американців.

Минулого тижня адміністрація Байдена розширила список китайських компаній, складений за часів Трампа, у які американським фізичним та юридичним особам заборонено здійснювати інвестиції, оскільки вони, на думку Вашингтона, мають зв'язки з армією або розвідкою КНР. До цього списку, зокрема, входять китайські державні телекомунікаційні компанії, телекомунікаційний гігант Huawei та нафтова компанія China National Offshore Oil Corp.

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