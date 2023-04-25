Список інтернет-гігантів, що більше контролюватимуться в ЄС

До списку, зокрема, увійшли соцмережі Twitter, Tiktok, а також Amazon, Apple, Google, Meta та Microsoft. Їх ретельніше контролюватимуть на предмет протидії фейкам.

Європейська Комісія (ЄК) у вівторок, 25 квітня, оприлюднила список великих інтернет-платформ, які у ЄС ретельніше контролюватимуть щодо їхніх заходів проти поширення неправдивої інформації та повідомлень, що розпалюють ненависть. Ідеться, зокрема, про Twitter, Tiktok, а також сервіси Amazon, Apple, Google, Meta та Microsoft.

За даними ЄК, загалом 19 платформ підлягатимуть щорічному аудиту на предмет протидії поширенню неправдивої інформації, починаючи з літа цього року. За запитом вони також повинні будуть надати доступ до своїх алгоритмів і даних.

Вирішальним критерієм для зарахування до цього списку є охоплення платформою щонайменше 45 мільйонів активних користувачів в ЄС. На думку ЄК, сервіси з таким великим охопленням є системно важливими, а отже - підлягають прямому нагляду з боку органу влади.

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Переорієнтуватися на нові правила платформи мають до 25 серпня, повідомляє агенція AFP. У разі виявлення порушень на них можуть бути накладені штрафи у розмірі до шести відсотків від світового обороту відповідної компанії, а в разі повторного порушення - заборона на діяльність в ЄС.

До списку увійшли, зокрема, п'ять сервісів Google: Maps, Play Store, YouTube, Shopping та сам пошуковик Google. Також у списку дві соцмережі Meta Group - Facebook та Instagram, соцмережа Linkedin і пошукова система Bing, що належать Microsoft, магазин додатків Apple App Store і маркетплейс Amazon. Також до списку потрапили китайський маркетплейс Aliexpress, соцмережа Snapchat, фотосервіс Pinterest, онлайн-енциклопедія Wikipedia і, єдина компанія з ЄС, німецька платформа онлайн-торгівлі Zalando.

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