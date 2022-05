TikTok із бомбосховища: історія Валерії Шашенок із Чернігова

З Валерією Шашенок, яка нині перебуває в італійському Мілані, DW поговорила по відеозв'язку. Дівчина у толстовці з надписом Future (англійською - "майбутнє") привітно махає рукою у Zoom-камеру. Вона приїхала до італійського міста кілька тижнів тому - її прийняла італійська родина. Перед втечею з України Валерія разом з батьками переховувалася у підвалі в Чернігові.

Валерія Шашенок знайшла притулок в Італії, її батьки залишилися в Чернігові

Страх і нудьга

"Моя мама зайшла до мене в кімнату (24 лютого. - Ред.) і просто сказала: "Валерія! У Києві впала бомба і зруйнувала будинок!" - розповідає Валерія Шашенок. Вона та її батьки швидко відреагували: зібрали найважливіші речі й пішли до підвалу, де раніше був офіс її батька. Незадовго до війни батько відремонтував підвал, розповідає дівчина. У ньому був душ, туалет і навіть тренажер. Там Валерія провела 17 днів. "Було дуже нудно", - згадує 20-річна дівчина. На щастя, у неї був з собою мобільний телефон, а в підвалі було обладнано Wi-Fi.

TikTok і світ по той бік екрану

Валерія Шашенок є Digital Native, представницею покоління Z, вона виросла з Instagram та TikTok. Для неї соціальні мережі були вікном у світ, але тепер все стало навпаки: саме світ хотів знати, що відбувається у її країні. У той час у TikTok був популярним тренд під назвою "Things that just make sense in …" (англійською - "речі, які мають сенс у..."), під час якого люди показували незвичайні речі у своїх будинках або містах, які мали сенс лише для них.

Валерія підхопила цей тренд і демонструвала будні в підвалі. З їдким гумором вона показувала речі, які мають сенс у сховищі. Наприклад, як сушити волосся будівельним феном, як виглядає сніданок під землею або як можна приготувати традиційні страви, такі як сирники, без кухні. Це отримало відгук в аудиторії: у 20-річної дівчини зараз 1,1 мільйона підписників, її найуспішніший відеоролик переглянули понад 48 мільйонів разів.

Тонкий, чорний гумор відіграє центральну роль не лише у відеороликах Валерії; меми з українських каналів стали популярними на хвилі війни:

"Мені подобається чорний гумор, він допомагає пережити абсурдні часи, - розповідає Валерія. - Гумор - це частина нашої української культури. Люди в Україні справді вірять, що війна скоро закінчиться, що ми переможемо, вони хочуть залишатися оптимістами, у них немає вибору". І тому Валерія жартує, що життя в підвалі має і позитивні сторони: наприклад, через відсутність коров'ячого молока вони використовували в їжу вівсяне молоко - тренд здорового харчування.

Гумор помітний не тільки в цифровому, а й у реальному світі: білборди з написом "русский военный корабль иди нах*й" прикрашають вулиці деяких українських міст.

Втеча зі сховища

Після 17 днів, проведених у підвалі, та посилення російських атак Валерія вирішує тікати - сама. Її батьки залишаються в Чернігові. До Італії вона приїхала через Польщу та Німеччину. Дівчина вже кілька тижнів живе в місцевій родині.

Маленька Валерія з мамою у рідному Чернігові

Валерія підтримує зв'язок із друзями та рідними: щодня телефонує батькам - більше мамі, татові менше: "Він такий нервовий, йому цілий день нема чим зайнятися, кричить на мене по телефону. Не тому що він хоче мене вилаяти, а тому, що в нього вже ні на що не вистачає нервів. Він сходить з розуму".

Також вона постійно спілкується зі своїм другом Антоном. Він теж хотів втекти, але йому вже виповнилося 18 років, тому виїзд за кордон йому заборонено. За словами дівчини, її друг зареєструвався добровольцем і служить зараз в одній з військових частин.

Наприкінці березня Валерія дізналася від матері, що її двоюрідний брат потрапив під бомбардування і помер від отриманих поранень. "Я запитую себе щодня: що робить Росія у моїй країні? Путін каже, що хоче захистити нас від української влади. Вибачте, що? У нас було ідеальне життя, ми не хочемо, щоб нас захищала Росія", - каже Валерія, яка сама виросла російськомовною.

Плани на майбутнє

Як і всі її співвітчизники, вона сподівається, що війна скоро закінчиться. Одного дня вона хоче повернутися додому: "Я сумую за своєю країною. Коли війна закінчиться, я хочу повернутися".

Руйнування у Чернігові - фотографія, зроблена Валерією Шашенок

З цього тижня Валерія Шашенок перебуває у читацькому турі: у книзі "24. Februar... und der Himmel war nicht mehr blau: Things that just make sense in a bomb shelter" ("24 лютого... і небо вже не було блакитним: речі, які мають сенс у бомбосховищі") дівчина зібрала свої фотографії та переживання після вторгнення російської армії.

"Я присвячую цю книжку росіянам, сподіваючись, що вони зрозуміють, що з нами скоїли", - каже вона. Але дівчина в це насправді не дуже вірить. Одні, на її думку, не хочуть цього розуміти, а інші - бояться висловлюватися проти. Але Валерія хоче продовжувати - і не лише в TikTok та Instagram: дівчина співпрацює з гуманітарними організаціями в Чернігові й хоче завдяки своїй популярності збирати гроші на відбудову рідного міста.