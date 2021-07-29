 ″Покоління Z″: частка молоді в населенні ФРН сягнула найнижчого рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

"Покоління Z": частка молоді в населенні ФРН сягнула найнижчого рівня

У Німеччині до вікової групи 15-24 років належать лише 10 відсотків населення країни. Це найнижчий показник від початку обліку відповідних статистичних даних у ФРН в 1950 році.

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Частка вікової групи 15-24 років у населенні Німеччини 2020 року становила 10,1 відсотка від загального населення країни у 83,2 мільйона осіб, що є найнижчим показником в історії ФРН. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє Федеральне статистичне відомство в Вісбадені.

Загалом у країні на кінець 2020 року проживали 8,4 мільйона представників так званого "покоління Z" - осіб віком від 15 до 24 років. Частка цієї вікової групи в населенні Німеччини постійно скорочується з 2005 року (за винятком 2015 року), а з початку ведення статистики в 1950 році її частка ще ніколи не була такою малою як в абсолютних, так і у відносних показниках.

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Найвищою частка молоді в населенні Німеччини була на початку 1980-х - близько 17 відсотків. Лише в 1983 році до цієї вікової групи належали 13,1 мільйона осіб.

На рівні земель найвищою є частка молоді в Бремені (11,1 відсотка), Нижній Саксонії (10,8 відсотка) та Північному Рейні-Вестфалії (10,6 відсотка). А найменшою - на сході ФРН - в Бранденбурзы (7,9 відсотка), Саксонії-Ангальт (8,1 відсотка) та Мекленбурзі-Передній Померанії (8,2 відсотка).

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У Європейському Союзі середній показник частки вікової групи 15-24 років у населенні є дещо вищим, ніж у ФРН, і становить 10,6 відсотка. При цьому найвищою частка молоді є на Кіпрі та в Ірландії (по 12,7 відсотка), а також у Данії (12,5 відсотка). Найменшою є частка молодих людей у Болгарії (8,8 відсотка), Чехії (9 відсотків) та Латвії (9,1 відсотка).

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