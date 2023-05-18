У США один зі штатів першим заборонив TikTok

Американський штат Монтана першим у США повністю заборонив китайський застосунок TikTok. Як мотивував губернатор: "Щоб захистити особисті та приватні дані жителів від Комуністичної партії Китаю".

Монтана стала першим штатом США, який заборонив китайську соціальну мережу для обміну відео TikTok. Відповідний наказ 17 травня підписав губернатор Монтани Грег Джанфорте.

"Щоб захистити особисті та приватні дані жителів Монтани від Комуністичної партії Китаю, я заборонив Tiktok у Монтані", - написав він у Twitter.

На території штату магазинам застосунків, таким як App Store і Play Store, з 1 січня 2024 року заборонятиметься пропонувати TikTok для скачування користувачам, пише агентство dpa.

За порушення закону TikTok, так само як і власникам магазинів застосунків - Apple і Google - загрожує штраф в розмірі до 10 тисяч доларів на день, зауважує Reuters. Водночас користувачів TikTok у Монтані не каратимуть, а ті, хто вже має застосунок на своєму пристрої зможуть ним користуватися й надалі.

У США цей додаток мають понад 150 мільйонів людей. За даними Pew Research Center, 67 відсотків американських підлітків у віці від 13 до 17 років користуються застосунком. При цьому переважна більшість юзерів TikTok - повнолітні.

Китайська компанія ByteDance, якій належить TikTok, уже пообіцяла оскаржувати рішення в суді. "Губернатор Джанфорте підписав те, що порушує права жителів штату Монтана згідно з Першою поправкою, незаконно забороняючи TikTok", - повідомили в пресслужбі компанії агенції AFP.

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Заборона TikTok для чиновників у світі

TikTok має понад мільярд користувачів у світі. Водночас останнім часом у низці країни державним службовцям забронили користовувати TikTok на робочих пристроях. Зокрема, в Австралії, Новій Зеландії, США, Канаді, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Норвегії. Також це зробила Європейська Комісія та Європейська Рада. Тим часом у Швеції соцмережею заборонили користуватися військовим, тоді як у Франції всім чиновникам заборонили завантажувати взагалі будь-які розважальні застосунки на робочі телефони.

Такі заходи пов'язані з острахом того, що китайська влада може використовувати TikTok для збору інформації. Підстави так вважати дає китайський закон від 2017 року, який вимагає від місцевих компаній передавати персональні дані державі, якщо вони мають стосунок до національної безпеки.

Офіційний Пекін наполягає, що це не становить загрози звичайним користувачам. ByteDance також спростовує закиди західних урядів. Утім у листопаді минулого року компанія визнала, що деякі працівники в Китаї могли отримати доступ до даних європейських користувачів, а в грудні - що вони могли використовувати ці дані для шпигунства за журналістами.

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