У мінкульті обговорюють регулювання Telegram в Україні

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає необхідним регулювати роботу месенджера Telegram в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в п'ятницю, 28 квітня.

"Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їхні власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - сказав Ткаченко у відповідь на запитання, чи є в міністерства бачення, як поводитися з месенджером з огляду на зростання його популярності.

На думку міністра, перевага "Телеграм" - у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення на тимчасово окупованих територіях. Водночас там функціонують "анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей", додав він.

Окрім того, в месенджері немає зворотного зв'язку. "Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте", - додав Ткаченко.

Читайте також: YouTube видалив відео про ПВК "Вагнер" - Ткаченко

Регулювання Telegram в Україні - на стадії обговорення

З огляду на це, на думку міністра, має йтися не про заборону месенджера, а про певне регулювання його роботи. "Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - зазначив Ткаченко.

Водночас він запевнив, що наразі питання регулювання месенджера перебуває на рівні "давайте поговоримо". "Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з Telegram", - додав він.

Також Ткаченко поскаржився, що мінкульт запрошував соціальну мережу до діалогу, але там на контакт не йдуть: "Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці".

Що стосується чуток про зв'язок месенджера з російськими спецслужбами, Ткаченко зазначив, що у влади точної інформації немає. "Переконатися в тому, що там є ФСБшні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з Telegram немає, спричиняє багато запитань і сумнівів", - сказав Ткаченко.

Ткаченко про TikTok, ботоферми і відповідальність за фейки

Крім того, міністр прокоментував низку заборон використання соцмережі TikTok у державних установах західних країн. Він заявив, що потрібно вивчити питання, чому розпочалася ця тенденція, відповідаючи на запитання, чи не вбачає Україна необхідності запровадити такі ж обмеження.

Також Ткаченко повідомив, що не підтримує зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соцмережах з метою "поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України".

Щодо питання роботи так званих ботоферм, міністр сказав: "Наразі для нас актуальніше питання стосовно видалення постів українців, зокрема у Facebook, які присвячені війні. Тому що їхня регуляція, їхні алгоритми не дозволяють розповідати про те, що у нас відбувається насправді. Таке ж питання стоїть і перед YouTube, тому що це стосується практично всіх українських медіа, які там присутні. Я думаю, що вирішивши це питання, ми очевидно дійдемо і до історії з ботофермами".