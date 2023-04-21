YouTube видалив відео про ПВК "Вагнер" – Ткаченко

За словами міністра культури України, YouTube миттєво відреагував на скаргу і видалив ролики про ПВК "Вагнер" із мільйонними переглядами та канали, що їх розповсюджували.

YouTube видалив відеоролики із популяризацієї російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" з понад мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

Він зазначив, що популяризація російських військових формувань, як-от ПВК "Вагнер", відбувається, зокрема, через відеохостинги. "Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що звернувся з офіційним листом до виконавчого директора YouTube LLC Ніла Мохана з проханням вжити заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнер". Компанія, як заначає Ткаченко, "відреагувала блискавично".

Окрім того, Ткаченко звернувся до українців з проханням реагувати на подібні ролики та надсилати посилання на них на пошту міністерства культури, аби відомство оперативно звертало на них увагу YouTube.

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Участь ПВК "Вагнер" у війні проти України

Найманці "Вагнера" вперше почали діяти в Україні в 2014 році, коли допомагали підтримуваним Росією сепаратистам незаконно анексувати Кримський півострів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року здатність ПВК "Вагнер" досягати успіхів у запеклих боях на сході України стала важливим військовим активом для Кремля. На початку року угруповання оголосило про взяття під контроль українського міста Соледар. Це вважають одним із небагатьох з початку війни здобутків Москви.

ПВК "Вагнер" сумно відома своєю брутальністю та жорстокою тактикою у боях. Вона також продемонструвала свою жорстокість поза полем бою у відеозаписах ймовірних страт своїх бійців-дезертирів.

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