"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

Чому випадок з імовірною стратою українського військового може бути не одиничним і чи вплине він на загальне сприйняття війни РФ проти України, - в інтерв'ю DW розповів експерт-розслідувач воєнних злочинів Вільям Вілей.

Оприлюднене в соцмережах відео, на якому вірогідно російські військові ножем відрізають голову живому чоловікові в українській військовій формі та з характерними для Збройних сил України (ЗСУ) розпізнавальними знаками, викликало резонанс у світі. Згодом про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини, повідомили журналісти СNN.

Політики багатьох країн заявили про необхідність притягнути до відповідальності всіх виконавців і співучасників цих злочинів. Чи складно буде вести розслідування ймовірної страти українських військовослужбовців і чому цей злочин є закономірним у загальній картині злочинів російської армії в Україні, в інтерв'ю DW розповів виконавчий директор неурядової організації "Комісія з питань міжнародного правосуддя та підзвітності" (CIJA) Вільям Вілей, який протягом 26 років займається розслідуванням воєнних конфліктів, серед яких війна на Балканах, в Іраку, Сирії та інших куточках світу.

Deutsche Welle: Чи можна ефективно розслідувати ці випадки ймовірної жорстокої страти українських полонених російськими найманцями, зафіксованих на двох відео?

Вільям Вілей: Так, цілком. Це доволі легка справа. Найперше, що можна встановити, - де ці відео було записано. Це може бути нескладним завданням для таких хлопців, як розслідувачі з Bellingcat, які мають у своєму розпорядженні необхідні засоби геолокації й експертні знання. Це необхідно для того, щоб встановити, яка саме військова частина перебувала на тій території (на момент запису відео. - Ред.) Друге. Українці захопили в полон багато росіян. Тільки-но ви матимете інформацію про те, яка військова частина там розміщувалася - була це російська армія, чи група "Вагнера", чи ще хтось, - тоді можна вибрати в'язнів із цих військових частин, показати їм відео і попросити їх ідентифікувати осіб, які на ньому зображені. А коли в полон потраплять нові росіяни з військової частини, яка потрапила під підозру, отримана інформація стане частиною для їх допиту. Я не думаю, що українцям знадобиться багато часу, щоб визначити причетних (до ймовірної страти. - Ред.) осіб, бо українці дуже досвідчені у подібних речах.

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Чи можуть ці відео стати фактами для справи у суді?

Якщо і коли когось із цих хлопців, зафіксованих на відео, особливо на відео з обезголовлюванням, спіймають, то перше, що треба буде встановити: був полонений з відео на момент страти живий чи ні. Якщо він був мертвий, то обезголовлювання - це, безперечно, злочин, але, як би жорстко це не прозвучало, це не той злочин, у розслідування якого вкладається багато ресурсів, тому що людина вже була мертва. Я розумію, що це звучить дуже грубо для нормальних людей, але факт нівечення мертвого тіла з огляду на велику кількість злочинів, що скоюються з російського боку… Просто сили і ресурси за таких обставин скеровують на інші речі. Якщо ж полонений був живий, тоді це цілком інша і набагато серйозніша ситуація. Тоді вам необхідно пов'язати це вбивство з іншими доказами, які українці мають або можуть виявити, іншими подібними злочинами, скоєними проти полонених або проти українських мирних громадян.

Бо, як правило, така поведінка солдатів є свідченням серйозних проблем з дисципліною у їхній військовій частині і браку контролю з боку командування. Тому не може бути, щоб випадки, зафіксовані на відео, були одиничними. Гадаю, можна виявити низку подібних інцидентів, що зрештою приводить нас до того, що описується юридичним терміном "відповідальність командування". Це дасть можливість збудувати більшу справу, яка пошириться на весь ланцюжок командування.

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Ваша організація CIJA брала участь у розслідуванні воєнних злочинів у Іраку, Сирії та на Балканах. Чи доводилося Вам або Вашим колегам бачити подібні злочини - обезголовлювання живої людини?

Як розслідувач воєнних злочинів з 26-річним стажем я бачив знущання і вбивства військовополонених. Проте обезголовлювання я бачив лише в "Ісламській державі". Ще це робила "Аль-Каїда" в Іраку.

Тобто існує подібність у поведінці російських солдатів в Україні з терористами "Ісламської держави"?

Так. Хоча мотиви у них, можливо, є іншими. У випадках з обезголовлюваннями, вчинених "Ісламською державою" й "Аль-Каїдою", це робилося цілеспрямовано з іноземцями, західними громадянами, це типовий ісламський тероризм. Випадок страти, яку, ймовірно, зафіксовано на відео, вказує на дуже погану військову дисципліну. Адже який сенс у цих діях? Що дає розміщення цього відео в інтернеті будь-якій військові частині, немає значення, це приватна військова компанія на кшталт групи "Вагнер", регулярна російська армія чи "Росгвардія"? Це лише мотивує українців битися ще завзятіше. Паралель, яка мені спала ну думку, - це війна між Німеччиною та Радянським Союзом, коли обидві сторони настільки погано поводилися з військовополоненими, що солдати з обох боків жахалися однієї думки про полон, тому воювали так, аби цього не сталося. То який ефект має це відео? Викласти його в інтернет було надзвичайною тупістю.

Тобто ці страти - це прояв поганої дисципліни серед російських військових?

Так, але це не означає, що вони не заохочувалися і не підтримувалися командування негласно. Якщо ми візьмемо групу "Вагнер", то очевидно, що у дисципліні там повний безлад. Вони ж страчують своїх власних бійців! Ці відео, особливо з обезголовлюванням, вражають своєю наочною жорсткістю. Але існує багато звітів, у яких зафіксовані факти знущання та поганого поводження з полоненими. Ми бачимо це на прикладі тих українських військових, яких повернули з полону. Очевидно, що з ними дуже погано поводилися, особливо з тими, що були на "Азовсталі". Тож існує ширша проблема у поводженні з полоненими з російського боку. Але відео з обезголовлюванням треба розглядати у ширшому контексті жорсткого поводження не лише з військовополоненими, а й із мирним населенням. Адже ми бачили незаконні місця ув'язнення, які влаштовували росіяни і які було виявлено після того, як українці звільнили свої території. Ми бачили, що і військових, і цивільних катували і вбивали у цих імпровізованих тюрмах.

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Тобто на Вашу думку, ця страта, - не одиничний інцидент, а закономірність?

Так, така поведінка росіян - це закономірність. І Буча - це один із найвідоміших випадків, який прогримів на весь світ завдяки широкому висвітленню в медіа. Але є багато інших буч, про які ви, українці, добре знаєте, і про які, можливо, не так добре відомо загальній аудиторії.

Наша попередня розмова відбувалася після звільнення Бучі, коли стали відомі страшні факти злочинів, скоєних там росіянами проти мирного населення. Саме Буча стала для багатьох країн тим переломним моментом, після якого вони почали допомагати Україні у боротьбі з російською агресією. Чи можуть, на Вашу думку, ці відео ймовірної жорсткої страти українських військових певною мірою змінити сприйняття війни у світі чи підняти розслідування воєнних злочинів в Україні на новий рівень?

Розслідування воєнних злочинів наразі тривають. І для професійних і розслідувачів і прокурорів, які ними займаються, це відео істотно нічого не змінює. Оскільки, як я сказав, це лише одна деталь з тисячі у картині жахливих вбивств, тортур, зґвалтувань, поширеної закономірної злочинності російських збройних сил. Але з мого досвіду, це відео може вплинути на аудиторію, особливо на західну аудиторію, і це дуже важливо для України, яка залежить від військової підтримки Заходу. На прикладі війни в Сирії ми бачимо, що широкий загал і політики стали нечутливими. Поширення і рекламування соціальними медіа жорстоких окремих злочинів призвів до нормалізації жахіть. Тому у випадку з Україною дуже важливо уникнути зниження чутливості західної аудиторії - простих людей і політиків, які ухвалюють рішення, бо у цьому може чаїтися небезпека.