Siemens розслідує роботу в концерні підрядників спецслужб РФ

У німецькому концерні Siemens працевлаштовані колишні співробітники IT-компанії "Вулкан", яка розробляла міноборони РФ програмне забезпечення для кібератак і керування "фабриками тролів".

Колишні працівники московської IT-компанії "Вулкан" нині працюють у німецькому концерні Siemens. Як стверджується у спільному розслідуванні кількох ЗМІ, "Вулкан" на замовлення міністерства оборони, Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки РФ розробляє програмне забезпечення для російських кібератак та управління "фабрикою тролів". У Siemens пообіцяли провести внутрішню перевірку, повідомляє Der Spiegel у п'ятницю, 31 березня.

Про діяльність "Вулкана" стало відомо з розслідування, опублікованого напередодні. У переданому журналістам архіві міститься інформація про 90 колишніх програмістів "Вулкана", які були підрядниками російських спецслужб, а тепер працюють у західних компаніях, зокрема в Siemens. Представник концерну заявив Spiegel, що в компанії "серйозно ставляться до цього і проведуть перевірку". Імена в Siemens повідомити відмовились, пославшись на захист персональних даних.

Автори розслідування стверджують, що експрацівники "Вулкана" також працюють у хмарному провайдері Amazon Web Services і постачальниках послуг бронювання подорожей Booking і Trivago. У цих компаніях не надали оперативного коментаря.

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"Фабрика тролів" міноборони РФ

"Вулкан" спеціалізується на "аналізі захищеності апаратних і програмних комплексів", а також "дослідженнях безпеки мікроелектронних пристроїв", описує свою діяльність сама компанія. Цією роботою фірма займається на замовлення російських спецслужб, стверджують автори розслідування.

Серед клієнтів "Вулкана" називають Центр інформаційної безпеки ФСБ, підрозділи зовнішньої розвідки та міноборони РФ, якому створили інструмент "Амезіт" для стеження за всіма користувачами інтернету на певній території, блокування небажаних сайтів і розкрутки потрібних статей за допомогою ботів.

"За допомогою цієї програми військовослужбовець міноборони може в один клік створити сотні ботів у найрізноманітніших соцмережах (Facebook, Twitter, YouTube), а потім "доручити" їм різні завдання: публікувати пости і відео, коментувати, лайкати, накручувати перегляди статтям", - описують принцип роботи журналісти.

"Вулкан" не перебуває в санкційних списках ані США, ані Європейського Союзу. Керівництво компанії відмовилося відповідати на запитання журналістів.

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