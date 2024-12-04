У Тбілісі силовики знову розганяли демонстрантів

У Грузії масові протести з вимогою повернення країни до курсу на євроінтеграцію тривають шостий день поспіль. Як повідомляє кореспондент DW у Тбілісі, пізно ввечері у вівторок, 3 грудня, сили спецпризначення почали розганяти протестувальників, що зібралися біля будівлі парламенту. З гучномовців лунали заклики розійтися і не заважати роботі силовиків.

Поліція застосовувала сльозогінний газ і затримувала демонстрантів, натомість протестувальники зводили барикади і палили багаття. Деякі учасники протесту застосовували проти силовиків піротехніку. За даними телеканалу Mtavari Arkhi, на тлі протестів у Грузії магазини з піротехнікою почали обмежувати роботу.

Фейєрверк, запущений у будівлю парламенту Грузії Фото: DW

Як пише "Эхо Кавказа", антиурядові демонстрації відбувалися у вівторок не лише в столиці, а й в інших містах Грузії. Зокрема повідомляється про протести в Батумі та Кутаїсі.

Рано вранці в середу, 4 грудня, протести в Тбілісі продовжилися. Telegram-канал Newsgeorgia опублікував відеокадри протесту, що розпочався о п'ятій годині ранку біля мерії Тбілісі. "Сюди дійшли учасники акції, яких витіснили спецпризначенці з проспекту Руставелі, і вони йшли через Костава та площу Героїв. До них зрештою приєдналися залишки групи, яка йшла від спецпризначенців набережною. Протестувальники в якийсь момент розбилися на невеликі групи і пробиралися дворами. Деяких пускали до себе в будинки місцеві жителі", - повідомляє видання.

МВС Грузії про "агресивні угруповання" на протестах

Тим часом у міністерстві внутрішніх справ (МВС) Грузії заявили, що дії деяких демонстрантів "вийшли за рамки, встановлені законом про збори і демонстрації". За словами заступника міністра внутрішніх справ Олександра Дарахвелідзе, на протестах було "виявлено кілька агресивних угруповань, які здійснюють протиправні дії". У його заяві на брифінгу, яку МВС Грузії 3 грудня опублікувало на своєму сайті, йдеться: "Агресивні учасники протесту кидали каміння, тупі предмети, залізні предмети і предмети, що горять, у двір будівлі парламенту, де розташовувалися поліцейські сили".

"Внаслідок вищевказаних насильницьких і агресивних дій 143 співробітники МВС дістали різні тяжкі тілесні ушкодження", - зазначив Дарахвелідзе.

За його даними, заарештували п'ять людей. За шість днів протестів затримали 293 учасників демонстрацій.