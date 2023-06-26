Пісторіус: ФРН готова розмістити 4000 військових у Литві

ФРН готова стояти на захисті східного флангу НАТО, пообіцяв Борис Пісторіус під час візиту до Вільнюса.

Німеччина готова дислокувати в Литві на постійній основі бригаду чисельністю близько 4000 військовослужбовців, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 26 червня, під час візиту до Вільнюса.

"Німеччина дотримується свого зобов'язання як член НАТО, як найбільша економіка Європи, стояти на захисті східного флангу (НАТО. - Ред.)", - наголосив німецький міністр, цитує агенція Reuters. Утім, при цьому він не назвав конкретних термінів розміщення бригади у Литві.

У минулому Берлін заявляв, що Литві знадобляться роки, щоб забезпечити казарми, житло для сімей, склади і достатню кількість полігонів для навчань. "Передумовою (розгортання бригади. - Ред.) є наявність необхідної інфраструктури", - сказав Пісторіус.

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Литва вимагає постійної присутності бригади ФРН

Німеччина вже очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Литві - посилений батальйон чисельністю близько тисячі військовослужбовців, призначений для зміцнення східного флангу НАТО. Крім того, у самій ФРН одна бригада перебуває в стані готовності для швидкого посилення військ у Литві в разі потреби. Вільнюс, однак, вже давно вимагає постійної присутності в країні повноцінної німецької бригади.

"Ми згодні з тим, що бригада буде збільшуватися крок за кроком у міру створення інфраструктури", - зазначив Пісторіус, додавши, що таке розгортання не може бути завершене протягом "кількох місяців".

Частина плану НАТО на випадок агресії РФ

Ці зусилля мають йти у відповідності з планами НАТО у регіоні, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме на агресію з боку РФ, наголосив міністр, посилаючись на документи, нещодавно розроблені вперше з часів закінчення "холодної війни".

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Натомість міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що розгортання німецької бригади є "нашим пріоритетом". "Ми готові продовжувати спільну роботу з координації потреб німецьких збройних сил для якнайшвидшого і якісного розміщення в країні підрозділу бригадного рівня", - цитує dpa главу міноборони Литви. Анушаускас також додав, що "залучення німецьких збройних сил до захисту нашої країни дійсно помітна і високо цінується".

Борис Пісторіус і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибули до Литви, щоб взяти участь у навчаннях з відпрацювання швидкого посилення існуючої бойової групи НАТО на чолі з Німеччиною до розміру бригади. Цей сценарій буде застосовано у разі посилення напруженості або конфлікту з Росією. 11-12 липня лідери НАТО зберуться на саміт у Вільнюсі.

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