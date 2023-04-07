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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Борис ПісторіусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Соціологія: найпопулярніший у Німеччині - міністр оборони

Анастасія Шепелева | Сергій Гуща
54 хв. тому

Найпопулярніші серед громадян німецькі політики - міністр оборони Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Війна в Україні - друга за важливістю тема для німців, свідчить соцопитування.

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Найпопулярнішим політиком у Німеччині є міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), свідчать результати репрезентативного опитування Deutschlandtrend, оприлюднені 6 квітня.

Його обрали 53 відсотки респондентів. Пісторіус очолював рейтинг з великим відривом і минулого місяця.

На другому місці з 42 відсотками - міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Роботою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) задоволені 37 відсотків опитаних.

Війна в Україні - друга з головних тем

Основною проблемою, якою насамперед має займатися влада країни, німці вважають зміну клімату - 26 відсотків.

Війну Росії проти України назвали найважливішою темою 25 відсотків. Ще в червні вона була домінуючою в суспільному дискурсі.

Значно зросла увага німців до проблеми міграції та біженців - на шість відсотків порівняно з січнем (до 19 відсотків).

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Підтримка України 

Дії німецької влади для допомоги Україні підтримують 46 відсотків німців. Це найвищий показник із липня 2022 року.

Також респонденти позитивно оцінили зусилля уряду щодо забезпечення країни енергією (43 відсотки). На думку авторів дослідження, це пов'язано з тим, що Німеччина пережила зиму без перебоїв із постачанням газу та без відключень електроенергії.

Менше задоволені опитані політикою щодо мігрантів і біженців (30 відсотків), підтримкою громадян у зв'язку зі зростанням цін (29 відсотків). Найменшу підтримку серед громадян знаходять заходи уряду в боротьбі зі зміною клімату (27 відсотків).

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Соціологічний інститут Infratest dimap регулярно проводить опитування громадської думки в Німеччині на замовлення першого каналу телебачення ARD. Останнє опитування Deutschlandtrend провели 3-5 квітня телефоном і шляхом онлайн-інтерв'ю. В ньому брали участь 1304 респонденти.

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