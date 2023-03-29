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Німецький БундестагФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
ПолітикаНімеччина

У Німеччині погодили підтримку України на ще 12 млрд євро

Дар'я Нинько
2 год. тому

ФРН додатково виділить Києву 3,2 мільярда євро в 2023 році та 8,8 мільярда - протягом наступних 10 років. З цими коштами Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду.

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У Німеччині погодили виділення додаткової військової підтримки Україні на 12 мільярдів євро. Бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу, 29 березня, схвалив не передбачені бюджетом видатки, про які попросили міністерства оборони та закордонних справ країни, повідомляє Reuters.

Додаткове фінансування включає 3,2 мільярда євро, які будуть виплачені в 2023 році, та кредитні лінії на період між 2024 і 2032 роками на близько 8,8 мільярда євро.

"З цими коштами Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини", - йдеться у заяві трьох членів комітету, які представляють коаліційний уряд. 

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Допомога Німеччини Києву збільшиться у п'ять разів

Раніше про те, що Німеччина може збільшити фінансову підтримку України у п'ять разів - із трьох до 15 мільярдів євро - повідомляв тижневик Der Spiegel, посилаючись на конфіденційний лист парламентського держсекретаря міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу.

Він обґрунтував необхідність виділення додаткових коштів тим, що "через високі матеріальні втрати Збройних сил України необхідні нові поставки матеріалів". "Для сталого оснащення ЗСУ відповідно до їхніх потреб необхідно негайно укласти численні контракти на закупівлі, які також обґрунтовують платіжні зобов'язання на майбутні бюджетні роки", - йдеться в листі.

Насамперед планується закупити засоби повітряної оборони, гусеничну бронетехніку, а також боєприпаси до систем озброєнь та артилерії, які Україні постачає Німеччина. "Без продовження підтримки України існує серйозний ризик, що вона програє у своїй оборонній боротьбі проти російського агресора, з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку", - сказано в листі мінфіну.

За даними німецького міністерства закордонних справ, від початку повномасштабної війни Росії проти України уряд ФРН виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку Києва.

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Німецький Бундестаг

У Німеччині погодили підтримку України на ще 12 млрд євро

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