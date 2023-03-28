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Deutschland | Ukrainische Flaggen am Reichstag in Berlin zum 1. Jahrestag der russischen Angriffs auf die Ukraine
Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Der Spiegel: Берлін збільшить допомогу Києву до 15 млрд євро

Тетяна Кирилюк | Олександра Іванова
1 год. тому

Німеччина може в рази збільшити військову допомогу Україні - з трьох до 15 мільярдів євро. Мінфін ФРН попросив Бундестаг виділити з бюджету додаткові кошти на найближчі роки, повідомляє Der Spiegel.

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Німеччина може в рази збільшити фінансову і військову підтримку України - з нинішніх трьох до понад 15 мільярдів євро, повідомив у понеділок, 27 березня, тижневик Der Spiegel із посиланням на конфіденційний лист мінфіну ФРН на адресу Бундестагу.

За даними видання, парламентський держсекретар міністерства фінансів ФРН Флоріан Тонкар (Florian Toncar) сформулював в електронному листі до комітету Бундестагу з бюджетних питань прохання про збільшення фінансування статей бюджету, з яких виділяють кошти на допомогу Україні. Згідно з документом, запланована в поточному році сума в 2,2 мільярда євро на "модернізацію держав-партнерів у сфері безпеки, оборони та стабілізації" має бути збільшена до 5,4 мільярда євро.

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Крім того, за інформацією Der Spiegel, ще 8,8 мільярда євро найближчими роками мають спрямувати на "асигнування за зобов'язаннями". Таким чином, міноборони ФРН змогло б укладати договори в межах цієї суми. Наразі в бюджеті Німеччини на цю статтю витрат передбачений один мільярд євро, вказує видання.

ФРН допоможе Україні компенсувати матеріальні втрати

Der Spiegel наводить витяги з конфіденційного листа Тонкара з обґрунтуванням необхідності виділення додаткових коштів: "Через високі матеріальні втрати українських збройних сил необхідні нові поставки матеріалів". "Для сталого оснащення Збройних сил України відповідно до їхніх потреб необхідно негайно укласти численні контракти на закупівлі, які також обґрунтовують платіжні зобов'язання на майбутні бюджетні роки", - йдеться далі в документі.

Зазначається, що планується закупити насамперед засоби повітряної оборони, гусеничну бронетехніку, а також боєприпаси систем озброєнь і артилерії, які постачає Німеччина. На думку мінфіну ФРН, додаткові витрати "об'єктивно неминучі", "оскільки без продовження підтримки України існує серйозний ризик, що Україна програє у своїй оборонній боротьбі проти російського агресора, з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку".

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