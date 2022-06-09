ФРН закликала підтримати формування багатонаціональної бригади у Литві

Німеччина закликає союзників підтримати формування багатонаціональної бойової бригади у Литві задля зміцнення східного флангу НАТО. Про це у четвер, 16 червня, заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на зустрічі з колегами з Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.

За словами Ламбрехт, завдання полягає в тому, щоб вдихнути життя в цю ініціативу та знайти інших партнерів для її реалізації. Берлін готовий очолити з'єднання і зробити свій внесок, направивши до бригади не менше 1000 військовослужбовців.

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Згідно з початковими планами, лише частина нового формування буде розміщена у Литві. Для інших військовослужбовців передбачено чергування в інших країнах Альянсу, а за необхідності готовність до передислокації.

"Стримування через присутність"

"Ми зробимо так, щоб була забезпечена присутність цієї багатонаціональної бойової бригади та щоб цю присутність можна було досить швидко посилити додатковою кількістю солдатів", - зазначила Ламбрехт. "Це - правильний підхід. Стримування через присутність та гарантії боєздатності - за допомогою швидкої підтримки", - додала вона.

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На цей час Бундесвер представлений бойовою групою у складі більш ніж 1000 військових, інтегрованою до литовської піхотної бригади Iron Wolf ("Залізний вовк").

Ще 7 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив під час візиту в Литву, що підтримує формування "надійної бойової бригади" для захисту східного флангу НАТО. "Як союзники по НАТО ми відчуваємо відданість одне одному і захищатимемо кожен сантиметр території НАТО у разі нападу", - запевнив тоді канцлер.